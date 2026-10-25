Votação no exterior: quem venceu no Japão, China e Coreia do Sul no 2º turno

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07h41.
A diferença de fuso horário permitiu encerrar a votação em localidades da Ásia e da Oceania antes do fechamento das urnas no Brasil. Os documentos registram o resultado de cada seção e antecedem a divulgação da totalização nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades, segundo o TSE. Os primeiros resultados do segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo, 25, mostram vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) no conjunto dos quatro países já consolidados pela EXAME.
Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.