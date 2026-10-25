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Votação no exterior: quem venceu no Japão, China e Coreia do Sul no 2º turno

Boletins de países na Europa, Ásia e Oceania mostram a disputa no exterior; divulgação da totalização presidencial começa às 17h de Brasília

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07h41.

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A diferença de fuso horário permitiu encerrar a votação em localidades da Ásia e da Oceania antes do fechamento das urnas no Brasil. Os documentos registram o resultado de cada seção e antecedem a divulgação da totalização nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades, segundo o TSE. Os primeiros resultados do segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo, 25, mostram vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) no conjunto dos quatro países já consolidados pela EXAME.

  • Japão: Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%) nos 119 boletins de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio. Lula somou 7.098 (19,92%). Compareceram 37.616 dos 88.299 eleitores aptos; foram registrados 1.132 votos em branco e 848 nulos.
  • China: Lula recebeu 502 votos (65,28%) nos 4 boletins de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong. Flávio Bolsonaro somou 267 (34,72%). Compareceram 810 dos 2.171 eleitores aptos; foram registrados 14 votos em branco e 27 nulos.
  • Coreia do Sul: Lula recebeu 148 votos (64,35%) no boletim de Seul. Flávio Bolsonaro somou 82 (35,65%). Compareceram 238 dos 485 eleitores aptos; foram registrados 2 votos em branco e 6 nulos.
  • Malásia: Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos (51,76%) no boletim de Kuala Lumpur. Lula somou 41 (48,24%). Compareceram 89 dos 170 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 4 nulos.
  • Nova Zelândia: Lula recebeu 418 votos (80,54%) nos 5 boletins de Wellington. Flávio Bolsonaro somou 101 (19,46%). Compareceram 526 dos 3.119 eleitores aptos; foram registrados 4 votos em branco e 3 nulos.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.

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