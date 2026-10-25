Malásia muda de lado entre turnos e Flávio supera Lula nos primeiros boletins

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09h01.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 09h04.
Entre os países da Ásia e da Oceania com boletins de urna já divulgados, a Malásia foi o único a mudar de vencedor entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial. Em 4 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em Kuala Lumpur com 44 votos, contra 27 do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Agora, o placar se inverteu: Flávio Bolsonaro ficou com 44 votos e Lula, com 41.
Nos outros dez países, o vencedor se manteve. Lula voltou a liderar em Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Flávio Bolsonaro repetiu a vitória em Filipinas, Indonésia, Japão, Tailândia e Taiwan, segundo a apuração dos boletins divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Flávio Bolsonaro teve mais votos no segundo turno do que no primeiro nos 11 países. Lula cresceu em dez deles. A exceção foi a Malásia, onde o petista perdeu três votos.
Na soma dos 11 países, Lula passou de 10.905 para 14.629 votos, alta de 34,1%. Flávio Bolsonaro foi de 27.848 para 32.870, avanço de 18%.
O maior crescimento proporcional do petista entre os países com mais de 100 eleitores votantes ocorreu na Nova Zelândia, onde ele saltou de 234 para 418 votos. Na Austrália, segundo maior colégio da lista, Lula ganhou 1.455 votos, e Flávio Bolsonaro, 886.
Considerando apenas os votos de Lula e Flávio Bolsonaro nos 11 países, o candidato do PL lidera com 69,2% dos válidos, contra 30,8% do petista.
A vantagem vem quase toda do Japão, terceiro maior colégio eleitoral brasileiro no exterior. Os 28.538 votos de Flávio Bolsonaro no país representam 87% do total que ele somou na Ásia e na Oceania.
Sem o Japão, o cenário se inverte: Lula teria 7.531 votos, contra 4.332 de Flávio Bolsonaro, o equivalente a 63,5% dos válidos para o petista.
Os percentuais do segundo turno foram calculados apenas sobre a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, os percentuais incluem os votos dados aos demais candidatos, o que explica por que a soma dos dois não chega a 100%.
Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.