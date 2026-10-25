Malásia muda de lado entre turnos e Flávio supera Lula nos primeiros boletins

Entre os países da Ásia e da Oceania com boletins de urna já divulgados, a Malásia foi o único a mudar de vencedor entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial. Em 4 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em Kuala Lumpur com 44 votos, contra 27 do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Agora, o placar se inverteu: Flávio Bolsonaro ficou com 44 votos e Lula, com 41.

Nos outros dez países, o vencedor se manteve. Lula voltou a liderar em Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Flávio Bolsonaro repetiu a vitória em Filipinas, Indonésia, Japão, Tailândia e Taiwan, segundo a apuração dos boletins divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Flávio Bolsonaro teve mais votos no segundo turno do que no primeiro nos 11 países. Lula cresceu em dez deles. A exceção foi a Malásia, onde o petista perdeu três votos.

Na soma dos 11 países, Lula passou de 10.905 para 14.629 votos, alta de 34,1%. Flávio Bolsonaro foi de 27.848 para 32.870, avanço de 18%.

O maior crescimento proporcional do petista entre os países com mais de 100 eleitores votantes ocorreu na Nova Zelândia, onde ele saltou de 234 para 418 votos. Na Austrália, segundo maior colégio da lista, Lula ganhou 1.455 votos, e Flávio Bolsonaro, 886.

Considerando apenas os votos de Lula e Flávio Bolsonaro nos 11 países, o candidato do PL lidera com 69,2% dos válidos, contra 30,8% do petista.

A vantagem vem quase toda do Japão, terceiro maior colégio eleitoral brasileiro no exterior. Os 28.538 votos de Flávio Bolsonaro no país representam 87% do total que ele somou na Ásia e na Oceania.

Sem o Japão, o cenário se inverte: Lula teria 7.531 votos, contra 4.332 de Flávio Bolsonaro, o equivalente a 63,5% dos válidos para o petista.

Onde Lula venceu

Austrália: no 2º turno, Lula recebeu 6.017 votos (63,46%) nos 29 boletins de Canberra e Sydney. Flávio Bolsonaro somou 3.465 (36,54%). No 1º turno, Lula teve 4.562 votos (56,11%), e Flávio Bolsonaro, 2.579 (31,72%).

no 2º turno, Lula recebeu 6.017 votos (63,46%) nos 29 boletins de Canberra e Sydney. Flávio Bolsonaro somou 3.465 (36,54%). No 1º turno, Lula teve 4.562 votos (56,11%), e Flávio Bolsonaro, 2.579 (31,72%). China: no 2º turno, Lula recebeu 502 votos (65,28%) nos quatro boletins de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong. Flávio Bolsonaro somou 267 (34,72%). No 1º turno, Lula teve 367 votos (56,29%), e Flávio Bolsonaro, 203 (31,13%).

no 2º turno, Lula recebeu 502 votos (65,28%) nos quatro boletins de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong. Flávio Bolsonaro somou 267 (34,72%). No 1º turno, Lula teve 367 votos (56,29%), e Flávio Bolsonaro, 203 (31,13%). Coreia do Sul: no 2º turno, Lula recebeu 148 votos (64,35%) no boletim de Seul. Flávio Bolsonaro somou 82 (35,65%). No 1º turno, Lula teve 123 votos (56,94%), e Flávio Bolsonaro, 72 (33,33%).

no 2º turno, Lula recebeu 148 votos (64,35%) no boletim de Seul. Flávio Bolsonaro somou 82 (35,65%). No 1º turno, Lula teve 123 votos (56,94%), e Flávio Bolsonaro, 72 (33,33%). Nova Zelândia: no 2º turno, Lula recebeu 418 votos (80,54%) nos cinco boletins de Wellington. Flávio Bolsonaro somou 101 (19,46%). No 1º turno, Lula teve 234 votos (70,48%), e Flávio Bolsonaro, 64 (19,28%).

no 2º turno, Lula recebeu 418 votos (80,54%) nos cinco boletins de Wellington. Flávio Bolsonaro somou 101 (19,46%). No 1º turno, Lula teve 234 votos (70,48%), e Flávio Bolsonaro, 64 (19,28%). Singapura: no 2º turno, Lula recebeu 213 votos (63,77%) nos dois boletins de Singapura. Flávio Bolsonaro somou 121 (36,23%). No 1º turno, Lula teve 190 votos (54,60%), e Flávio Bolsonaro, 92 (26,44%).

Onde Flávio Bolsonaro venceu

Filipinas: no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 39 votos (59,09%) no boletim de Manila. Lula somou 27 (40,91%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 33 votos (53,23%), e Lula, 26 (41,94%).

no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 39 votos (59,09%) no boletim de Manila. Lula somou 27 (40,91%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 33 votos (53,23%), e Lula, 26 (41,94%). Indonésia: no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 23 votos (60,53%) no boletim de Jacarta. Lula somou 15 (39,47%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 19 votos (61,29%), e Lula, oito (25,81%).

no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 23 votos (60,53%) no boletim de Jacarta. Lula somou 15 (39,47%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 19 votos (61,29%), e Lula, oito (25,81%). Japão: no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%) nos 119 boletins de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio. Lula somou 7.098 (19,92%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 24.601 votos (71,69%), e Lula, 5.234 (15,25%).

no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%) nos 119 boletins de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio. Lula somou 7.098 (19,92%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 24.601 votos (71,69%), e Lula, 5.234 (15,25%). Malásia: no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos (51,76%) no boletim de Kuala Lumpur. Lula somou 41 (48,24%). No 1º turno, Lula havia vencido, com 44 votos (53,66%), contra 27 (32,93%) de Flávio Bolsonaro.

no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos (51,76%) no boletim de Kuala Lumpur. Lula somou 41 (48,24%). No 1º turno, Lula havia vencido, com 44 votos (53,66%), contra 27 (32,93%) de Flávio Bolsonaro. Tailândia: no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 60 votos (51,72%) no boletim de Bangkok. Lula somou 56 (48,28%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 51 votos (51,52%), e Lula, 40 (40,40%).

no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 60 votos (51,72%) no boletim de Bangkok. Lula somou 56 (48,28%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 51 votos (51,52%), e Lula, 40 (40,40%). Taiwan: no 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 130 votos (58,04%) no boletim de Taipé. Lula somou 94 (41,96%). No 1º turno, Flávio Bolsonaro teve 107 votos (48,86%), e Lula, 77 (35,16%).

Os percentuais do segundo turno foram calculados apenas sobre a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, os percentuais incluem os votos dados aos demais candidatos, o que explica por que a soma dos dois não chega a 100%.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.