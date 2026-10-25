China, Coreia do Sul e Austrália: em quais países Lula venceu Flávio Bolsonaro

RESUMO ＋ Os primeiros resultados do segundo turno das eleições presidenciais no exterior mostram vantagem de Lula na China, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália e em Singapura. Flávio Bolsonaro recebeu mais votos no Japão, nas Filipinas, na Malásia, na Indonésia, na Tailândia e em Taiwan. Os dados foram compilados pela EXAME a partir dos boletins de urna de países onde a votação já foi encerrada. A totalização nacional, incluindo os votos recebidos no exterior, será divulgada pelo TSE a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos que Flávio Bolsonaro (PL) em cinco países onde a votação do segundo turno das eleições presidenciais já terminou, neste domingo, 25. Os dados dos boletins de urna compilados pela EXAME mostram vantagem do petista na China, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália e em Singapura.

Na China, Lula recebeu 502 votos, o equivalente a 65,28% dos votos atribuídos aos dois candidatos. Flávio Bolsonaro somou 267 votos (34,72%). Os números correspondem a quatro boletins de urna, referentes a Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong.

Na Coreia do Sul, o petista obteve 148 votos (64,35%) na seção eleitoral de Seul, contra 82 votos (35,65%) de Flávio Bolsonaro.

A vantagem de Lula também foi expressiva na Oceania. Na Nova Zelândia, o candidato recebeu 418 votos (80,54%), enquanto Flávio Bolsonaro teve 101 (19,46%). Na Austrália, Lula somou 6.017 votos (63,46%), contra 3.465 (36,54%) do adversário.

Em Singapura, o petista recebeu 213 votos (63,77%), enquanto Flávio Bolsonaro obteve 121 (36,23%).

Flávio Bolsonaro ficou à frente em seis países da Ásia onde a votação já terminou e os boletins de urna foram divulgados: Japão, Filipinas, Malásia, Indonésia, Tailândia e Taiwan.

Quando os resultados oficiais serão divulgados?

A votação no exterior termina antes da brasileira em razão das diferenças de fuso horário. Os boletins de urna permitem consultar os votos registrados em cada seção eleitoral após o encerramento da votação local.

A totalização nacional, entretanto, é realizada pela Justiça Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a divulgação dos resultados da eleição presidencial, incluindo os votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Os resultados dos países onde a votação já terminou não definem o vencedor da eleição. A decisão depende da totalização nacional dos votos válidos.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.