Quem ganhou no Japão, Lula ou Flávio? Veja resultado do 2º turno no país

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08h17.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 08h26.
Quatro em cada cinco brasileiros que votaram no Japão escolheram o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O candidato do PL recebeu 28.538 votos, contra 7.098 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a apuração dos 119 boletins de urna (BUs) de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Considerando os 35.636 votos válidos, Flávio Bolsonaro ficou com 80,08% e Lula, com 19,92%.
Ao todo, 37.616 brasileiros compareceram às urnas no país, de um eleitorado de 88.299 pessoas aptas a votar, o que representa um comparecimento de 42,6%. Foram registrados 1.132 votos em branco e 848 nulos.
O Japão é o terceiro maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, atrás de Estados Unidos e Portugal. A votação no país começou às 20h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, e terminou às 5h deste domingo, 25, por causa da diferença de 12 horas no fuso horário.
A vantagem no Japão repete o desempenho do primeiro turno, em 4 de outubro, quando Flávio Bolsonaro recebeu 24.601 votos no país, o equivalente a 71,59% dos válidos.
Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Flávio Bolsonaro e Lula. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.
Países da Ásia, da Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. No Japão, as seções abriram às 8h de domingo no horário local, quando ainda eram 20h de sábado em Brasília.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.