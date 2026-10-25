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Quem ganhou no Japão, Lula ou Flávio? Veja resultado do 2º turno no país

Considerando os 35.636 votos válidos no Japão, Flávio Bolsonaro ficou com 80,08% e Lula, com 19,92%

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08h17.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 08h26.

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Quatro em cada cinco brasileiros que votaram no Japão escolheram o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O candidato do PL recebeu 28.538 votos, contra 7.098 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a apuração dos 119 boletins de urna (BUs) de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Considerando os 35.636 votos válidos, Flávio Bolsonaro ficou com 80,08% e Lula, com 19,92%.

Ao todo, 37.616 brasileiros compareceram às urnas no país, de um eleitorado de 88.299 pessoas aptas a votar, o que representa um comparecimento de 42,6%. Foram registrados 1.132 votos em branco e 848 nulos.

O Japão é o terceiro maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, atrás de Estados Unidos e Portugal. A votação no país começou às 20h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, e terminou às 5h deste domingo, 25, por causa da diferença de 12 horas no fuso horário.

A vantagem no Japão repete o desempenho do primeiro turno, em 4 de outubro, quando Flávio Bolsonaro recebeu 24.601 votos no país, o equivalente a 71,59% dos válidos.

Como foi a votação no Japão

  • Eleitores aptos: 88.299
  • Comparecimento: 37.616
  • Flávio Bolsonaro: 28.538 votos (80,08% dos votos válidos)
  • Lula: 7.098 votos (19,92% dos votos válidos)
  • Votos em branco: 1.132
  • Votos nulos: 848

Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Flávio Bolsonaro e Lula. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, da Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. No Japão, as seções abriram às 8h de domingo no horário local, quando ainda eram 20h de sábado em Brasília.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.

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