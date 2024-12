Janja diz que Lula recebe o 'cuidado necessário' e 'em breve volta ao trabalho'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está recebendo o cuidado necessário e que em breve voltará a trabalhar. É a primeira vez que Janja, que acompanha o presidente em São Paulo, fala sobre a cirurgia e internação.

Lula passou por uma cirurgia na madrugada desta terça-feira, 10, para drenar um hematoma causado por um acidente doméstico em 19 de outubro. Ele está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês.

Em publicação no Instagram, Janja afirmou que a cirurgia foi "muito bem-sucedida".

"A angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos", escreveu, completando: "Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta".

A primeira-dama agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas. Segundo o cardiologista Roberto Kalil, Janja acompanha o presidente durante sua internação na UTI, onde ele deve ficar por cerca de três dias.

De acordo com a equipe média, Lula poderá retonar a Brasília na próxima semana se tudo correr bem. O estado de saúde dele será atualizado todos os dias por meio de boletim médico divulgado pelo hospital com autorização do Palácio do Planalto. Lula ainda usa um dreno para que o sangramento e secreções sejam removidos por completo.