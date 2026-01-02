IPVA 2026: saiba qual é o desconto para pagamento do imposto no seu estado

Uma das preocupações do começo de 2026 é o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Não pagar o IPVA pode resultar em multa e até perda de licenciamento de um novo veículo. Em alguns estados, como em São Paulo, por exemplo, o veículo pode até ser apreendido, além de multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Na hora de pagar o imposto, no entanto, é possível conseguir descontos e diminuir o valor do IPVA.
Em alguns estados, o desconto chega a ser cumulativo e pode chegar a 25,69%, como no Rio Grande do Sul. Já outros colocam descontos à vista do pagamento da cota única ou até nas parcelas, como o Amazonas.
Confira, abaixo, os estados com maior desconto no pagamento do IPVA, em ordem decrescente.
Descontos no IPVA em cada estado:
- Rio Grande do Sul - 25,69%, 3% do pagamento à vista somado com descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão
- Amapá - 20% pagamento de cota única até 16 de março
- Espírito Santo - 15% para o pagamento à vista de cota única, a partir de abril de 2026
- Piauí - 15% de desconto na cota única 30 de janeiro de 2026 ou 10% de desconto até 27 de fevereiro de 2026
- Bahia - 15% no pagamento da cota única; 8% no pagamento da primeira parcela
- Mato Grosso do Sul - 15% no pagamento da cota única
- Pará - 5% na cota única; 10% cota única sem multas no último ano; 15% na cota única sem multas nos últimos dois anos
- Distrito Federal - 10% no pagamento à vista
- Roraima - 10% no pagamento à vista
- Acre - 10%
- Amazonas - 10% na cota única ou na primeira parcela; 5% na segunda parcela
- Rondônia - desconto entre 10% e 5%
- Ceará - 5%, podendo chegar a 10% caso participe do programa Sua Nota tem Valor; desconto de 5% do programa também disponível no parcelamento
- Maranhão - 10% no pagamento da cota única
- Paraíba - 10% no pagamento à vista
- Goiás - 8% no pagamento da cota única até 15 de janeiro
- Pernambuco - 7% no pagamento à vista
- Minas Gerais - 3%, podendo chegar a 6% caso participe do programa Bom Pagador
- Paraná - 6% no pagamento da cota única
- Mato Grosso - desconto de 5% em pagamentos até o dia 10 e de 3% até 20 de cada mês do vencimento da parcela
- São Paulo - desconto de 3% na cota única
- Rio de Janeiro - 3% no pagamento à vista
Já o Rio Grande do Norte e Santa Catarina não divulgaram a relação de descontos para o pagamento do IPVA 2026. A reportagem não encontrou dados atualizados dos estados Tocantins, Sergipe e Alagoas.