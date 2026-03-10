Ipsos-Ipec: governo Lula tem 43% de aprovação e 51% de desaprovação

Lula: governo atual é reprovado por 40% dos entrevistados, segundo a Ipsos-Ipec (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Publicado em 10 de março de 2026 às 20h06.
Última atualização em 10 de março de 2026 às 20h22.
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 43% dos brasileiros, enquanto 51% reprovam a gestão do petista, segundo pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira, 10.
O levantamento também registrou que 6% dos entrevistados afirmam não saber ou preferiram não responder à pergunta sobre a condução do governo.
Na avaliação sobre a maneira de Lula governar o país, houve aumento de 1 ponto percentual na aprovação, em comparação com a pesquisa feita em dezembro. E queda de 1 ponto percentual na reprovação.
Veja os números:
A pesquisa apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ótimo ou bom para 33% dos brasileiros, enquanto 40% classificam a gestão do petista como ruim ou péssima.
O levantamento mostra estabilidade na avaliação negativa em comparação com a rodada anterior do estudo, divulgada em dezembro. Na ocasião, também 40% dos entrevistados consideraram o governo ruim ou péssimo.A avaliação positiva apresentou variação de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, passando de 30% para 33%.
Segundo os dados divulgados pelo Ipsos-Ipec, a distribuição das avaliações ficou da seguinte forma:
Para 56% dos brasileiros, o presidente Lula não é confiável, enquanto 40% dizem confiar no chefe do Executivo. 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.
O levantamento mostra estabilidade em relação à pesquisa divulgada em dezembro. O índice de desconfiança permanece no mesmo patamar registrado em dezembro.
A parcela de entrevistados que declara confiar no presidente também permaneceu inalterada em comparação ao levantamento divulgado em dezembro. Na ocasião, 40% dos participantes indicaram confiança no chefe do Executivo.
Segundo os dados divulgados pelo Ipsos-Ipec, a distribuição das respostas ficou da seguinte forma:
A pesquisa mostrou que, para 43% dos entrevistados, o governo do presidente Lula está pior do que se esperava. Outros 28% consideram que está igual e para 25% dos entrevistados, a gestão está melhor.
A Ipsos-Ipec indicou oscilação para cima de um ponto entre aqueles que afirmam que o governo de Lula está melhor (de 24% para 25%) em relação à pesquisa feita em dezembro. O resultado também se mantém o mesmo entre aqueles que afirmam governo está pior (43%). Para aqueles que consideram que está igual, houve oscilação de três pontos para baixo (de 31% para 28%).
Veja os números:
Sobre a percepção dos eleitores sobre a situação econômica do Brasil nos últimos anos, a pesquisa Ipsos-Ipec mostra que 42% dos brasileiros consideram que o cenário piorou. Outros 27% afirmam que houve melhora, enquanto 28% afirmam que o cenário permaneceu igual.
Veja os números: