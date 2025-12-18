Leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo de SP tem data confirmada

O governo de São Paulo remarcou para 26 de fevereiro de 2026 o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos.

O edital foi republicado nesta quinta-feira, 18, após pedido de empresas interessadas por mais prazo para finalizar garantias e documentações.

A sessão ocorrerá às 10h, na sede da B3, em São Paulo. A entrega dos envelopes está prevista para 23 de fevereiro de 2026. Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o ajuste no cronograma busca ampliar a participação e a competitividade no certame.

Com investimentos estimados em R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de um complexo que reunirá o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais hoje distribuídos em mais de 40 endereços. A nova estrutura, na região dos Campos Elíseos, deve concentrar cerca de 22 mil servidores.

Além dos prédios administrativos, o plano inclui a requalificação urbana da área, com restauração de imóveis tombados, ampliação de áreas verdes e a implantação de espaços para comércio e serviços. Também está prevista a construção de um novo terminal de ônibus integrado à estação Luz do Metrô e da CPTM.

A concessão terá prazo de 30 anos. O critério de julgamento será o maior desconto sobre a contraprestação pública mensal máxima, fixada em R$ 76,6 milhões. A concessionária vencedora ficará responsável pela operação e manutenção do complexo ao longo do contrato.