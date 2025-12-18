Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo de SP tem data confirmada

Empresas solicitaram prazo adicional para finalizar garantias e documentações; edital foi republicado nesta quinta-feira, 18

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11h19.

O governo de São Paulo remarcou para 26 de fevereiro de 2026 o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos.

O edital foi republicado nesta quinta-feira, 18, após pedido de empresas interessadas por mais prazo para finalizar garantias e documentações.

A sessão ocorrerá às 10h, na sede da B3, em São Paulo. A entrega dos envelopes está prevista para 23 de fevereiro de 2026. Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o ajuste no cronograma busca ampliar a participação e a competitividade no certame.

Com investimentos estimados em R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de um complexo que reunirá o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais hoje distribuídos em mais de 40 endereços. A nova estrutura, na região dos Campos Elíseos, deve concentrar cerca de 22 mil servidores.

Além dos prédios administrativos, o plano inclui a requalificação urbana da área, com restauração de imóveis tombados, ampliação de áreas verdes e a implantação de espaços para comércio e serviços. Também está prevista a construção de um novo terminal de ônibus integrado à estação Luz do Metrô e da CPTM.

A concessão terá prazo de 30 anos. O critério de julgamento será o maior desconto sobre a contraprestação pública mensal máxima, fixada em R$ 76,6 milhões. A concessionária vencedora ficará responsável pela operação e manutenção do complexo ao longo do contrato.

  • 1/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 2/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 3/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 4/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 5/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 6/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 7/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 8/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 9/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 10/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 11/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 12/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 13/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 14/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 15/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 16/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 17/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 18/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 19/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 20/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 21/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 22/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 23/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 24/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

  • 25/25 (Nova sede do governo de SP no centro da Capital)

Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloLeilões

Mais de Brasil

Exclusivo: governo mudará processo de compra e venda de veículos

Brasil terá R$ 800 bilhões em rodovias e ferrovias em 10 anos, diz secretário

AtlasIntel: Lula termina 2025 com aprovação de 48,8% e reprovação de 50,7%

PF prende número 2 do Ministério da Previdência em operação sobre fraudes no INSS

Mais na Exame

Carreira

O que os melhores líderes estão eliminando agora para vencer em 2026

Apresentado por APEXBRASIL

Melhores dos Negócios Internacionais se consagra como o ‘Oscar da exportação brasileira’

Pop

Emily em Paris: tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

Economia

Inflação nos EUA desacelera e núcleo do CPI atinge menor nível desde 2021