Datafolha: maioria vê impulso ao comércio com nova sede do governo em SP

Pesquisa indica que 84% dos paulistanos veem ganhos para comerciantes e 83% para trabalhadores; leilão do projeto ocorre nesta quinta-feira, 26

Novo Centro: 83% avaliam que trabalhadores da região também devem ser beneficiados (Governo de SP)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12h24.

Última atualização em 23 de fevereiro de 2026 às 15h30.

A mudança da sede administrativa do Governo de São Paulo para o centro é vista como positiva para o comércio local por 84% dos moradores da capital. Outros 83% avaliam que trabalhadores da região também devem ser beneficiados, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Seade Opinião.

O projeto prevê a transferência da estrutura administrativa hoje concentrada no Palácio dos Bandeirantes para a região central da capital. O leilão para viabilizar a nova sede está marcado para a próxima quinta-feira, 26.

Quando a pergunta considera os efeitos para a cidade como um todo, 79% afirmam que São Paulo tende a ganhar com a construção do novo complexo no centro. Outros 17% avaliam que haverá mais prejuízos, enquanto 4% não opinaram.

A estimativa do governo paulista é de que cerca de 22 mil servidores passem a circular diariamente pelo novo complexo administrativo. A expectativa é que o fluxo adicional de pessoas amplie a movimentação econômica na região central, hoje marcada por esvaziamento de escritórios e comércio após a pandemia.

O levantamento ouviu 1.564 pessoas entre 17 e 19 de novembro de 2025. Desse total, 1.280 entrevistas foram realizadas na cidade de São Paulo e 284 com moradores ou trabalhadores do entorno da área prevista para a nova sede. A margem de erro é de três pontos percentuais para o total da amostra e de seis pontos para o recorte do entorno, com nível de confiança de 95%.

Projeto integra estratégia de reocupação do centro

A transferência da sede administrativa faz parte da estratégia do Governo de São Paulo de estimular a reocupação do centro da capital, região que enfrenta queda de atividade econômica e aumento da vacância imobiliária nos últimos anos.

Como mostrou a EXAME, o leilão da nova sede já recebeu propostas de grupos interessados na construção e gestão do complexo. O modelo prevê parceria com a iniciativa privada para erguer e administrar o empreendimento, dentro de um contrato de 30 anos.

