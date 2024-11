Incêndio atinge trem da Linha 9-Esmeralda neste domingo; veja vídeo

Uma explosão seguida de incêndio em um trem da Linha 9-Esmeralda causou pânico na estação Santo Amaro, na manhã deste domingo, 24. Não houve feridos, segundo a ViaMobilidade.

O incidente ocorreu às 11h41, quando uma falha no fornecimento de energia provocou uma explosão e um princípio de incêndio em uma das composições estacionadas na estação Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

Passageiros que aguardavam no local relataram correria e tentativas de se afastar das chamas. Veja vídeo do momento, publicado nas redes sociais:

A gestão da ViaMobilidade na linha 9 é a crônica de uma tragédia anunciada. Hoje foi uma explosão e um incêndio. Amanhã o que será? Milhares trafegam todo dia por ali, sem segurança nenhuma. Tarcísio está ciente, mas além de manter o contrato, quer privatizar mais. É cúmplice! pic.twitter.com/kXBnp9li4B — Guilherme Cortez (@cortezpsol) November 24, 2024

[ TREM ACABOU DE PEGAR FOGO NA ESTAÇÃO SANTO AMARO - LINHA 9 ESMERALDA DA VIA MOBILIDADE ]

.

Registro de pelo menos uma passageira ferida. Estamos buscando mais informações. Colaborou: @Keikei_aikyo pic.twitter.com/AH841MZfw6 — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) November 24, 2024

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, que foi rapidamente contido. Técnicos da concessionária também atuaram na contenção do incidente e permanecem no local para normalizar o sistema.

Devido ao problema, o intervalo entre os trens na Linha 9-Esmeralda foi ampliado em todo o trecho entre as estações Osasco e João Dias. No segmento entre João Dias e Socorro, foi necessário acionar o sistema PAESE para transportar os passageiros por ônibus.

Orientação aos passageiros

A ViaMobilidade informou que os passageiros foram orientados sobre a ocorrência por meio de avisos sonoros nas estações e pelo apoio de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).

A concessionária declarou que não houve feridos e destacou que técnicos trabalham para restabelecer a operação no menor tempo possível.

Segue o comunicado oficial da ViaMobilidade:

“Devido a uma falha elétrica ocorrida na manhã deste domingo, às 11h41, a Linha 9-Esmeralda opera com maiores intervalos. A intercorrência gerou princípio de incêndio em uma das composições, sendo rapidamente apagado. Não houve feridos. Técnicos da concessionária estão no local para o restabelecimento da operação no menor tempo possível. Os Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) da concessionária atuam na orientação e no apoio aos clientes que são também informados sobre a ocorrência com sinais sonoros na estação. O PAESE foi acionado para atender o trecho entre João Dias e Socorro.”