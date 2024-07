Linha 9-Esmeralda opera com problemas na estação Mendes-Vila Natal na manhã desta terça-feira

Usuários da linha 9-Esmeralda começaram a manhã desta terça-feira, 23, com problemas na estação Mendes-Vila Natal.

O que aconteceu na estação Mendes-Vila Natal?

Nas redes sociais, algumas pessoas publicaram vídeos da estação com um fluxo muito maior de passageiros desde às 5h10, com dificuldade de embarcar nos trens.

Procurada pela reportagem da EXAME, a ViaMobilidade justificou o problema explicando que houve uma intercorrência em um equipamento de via na região da estação Socorro e por isso os trens circulam em sentido único na estação Mendes-Vila Natal.

Além disso, os intervalos entre os trens estão maiores entre Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. A concessionária também disse ter disponibilizado ônibus da operação PAESE para esse trecho.

Veja a nota na íntegra

Devido à uma intercorrência em equipamento de via na região da estação Socorro, os trens da Linha 9-Esmeralda estão circulando em via única apenas nesta estação e com maiores intervalos entre Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. Ônibus PAESE foram acionados para reforçar o atendimento no trecho entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Santo Amaro. As equipes da concessionária já estão atuando para normalização o mais breve possível.