Incêndio atinge residência de Kassio Nunes Marques após vazamento em Brasília

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste domingo, 30, na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, localizada no Lago Sul, em Brasília.

O magistrado encontrava-se no local durante o ocorrido, mas o socorro foi acionado a tempo e não houve feridos. O combate ao fogo durou aproximadamente 40 minutos até a total neutralização do foco.

Fogo começou em equipamento externo

De acordo com nota da equipe de comunicação da corte eleitoral, o incidente começou a partir da perda de vedação na conexão do gás com um forno na parte externa da residência. A presença de uma cobertura de acrílico no ambiente acelerou a expansão inicial das chamas.

No comando do TSE desde maio, Nunes Marques lidera a Justiça Eleitoral brasileira no planejamento, fiscalização e condução do processo eleitoral no país.