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Incêndio atinge residência de Kassio Nunes Marques após vazamento em Brasília

Chamas começaram em forno na área externa do imóvel do presidente do TSE; Corpo de Bombeiros controlou o fogo e não houve feridos

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 21h07.

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Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste domingo, 30, na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, localizada no Lago Sul, em Brasília.

O magistrado encontrava-se no local durante o ocorrido, mas o socorro foi acionado a tempo e não houve feridos. O combate ao fogo durou aproximadamente 40 minutos até a total neutralização do foco.

Fogo começou em equipamento externo

De acordo com nota da equipe de comunicação da corte eleitoral, o incidente começou a partir da perda de vedação na conexão do gás com um forno na parte externa da residência. A presença de uma cobertura de acrílico no ambiente acelerou a expansão inicial das chamas.

No comando do TSE desde maio, Nunes Marques lidera a Justiça Eleitoral brasileira no planejamento, fiscalização e condução do processo eleitoral no país.

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