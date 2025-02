Desabamento de teto de igreja histórica de Salvador deixou ao menos um morto e seis feridos

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador, desabou na tarde desta quarta-feira. Ao menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local para identificar possíveis vítimas presas entre os destroços.

A área foi isolada por policiais militares, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presta socorro às vítimas. Conhecida como “igreja de ouro”, o prédio, que tem o seu interior revestido com o metal, foi erguido no século 18 e é considerado uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo.

Um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador

A igreja é um dos pontos turísticos mais procurados do Centro Histórico da capital baiana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda do teto aconteceu em um momento de pouco fluxo no interior da igreja. A vítima fatal do acidente foi identificada como uma mulher.

Em 2023, um dos pátios da Igreja de São Francisco foi parcialmente fechado devido ao risco da queda do pináculo direito. A estrutura foi removida, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Risco estrutural já havia sido identificado

Naquele mesmo ano, uma visita do g1 ao templo identificou que o local estava com pinturas e teto desgastados, pilastras sem reboco e piso desnivelado em vários pontos. A estrutura apresentava sinais visíveis de deterioração, o que reforça a necessidade de manutenção constante.