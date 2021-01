Idoso ainda não deve ir a posto se vacinar, diz secretário da capital de SP

O calendário de vacinação contra a covid-19 estabelecido pelo estado de São Paulo prevê o início da aplicação em idosos acima de 75 anos no dia 8 de fevereiro. Mas o secretário municipal da Saúde da capital paulista, Edson Aparecido, diz que ainda não há uma data para iniciar a imunização deste grupo e que é necessário esperar.

“Idosos ainda não devem procurar uma unidade de saúde. Quando recebermos as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde sobre as doses, aí vamos convocar os idosos acima de 75 anos. Vamos fazer campanha para convocar este grupo”, disse ele em entrevista à TV Globo nesta terça-feira, 19.

Dentro do Plano Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde é responsável pela distribuição da vacina para estados, que distribuem a municípios. São as prefeituras responsáveis efetivamente pela aplicação dos imunizantes.

Ainda de acordo com Edson Aparecido, a capital paulista vai receber as primeiras 200 mil doses da vacina até a quarta-feira, 20. Nesta primeira etapa, a vacinação vai se concentrar apenas nos profissionais de saúde que trabalham diretamente na linha de frente no combate ao coronavírus.

“Vamos distribuir para a rede de saúde municipal, estadual e privada que ficam na cidade de São Paulo. Serão vacinados médicos e enfermeiros que estão na linha de frente de atendimento. E aqueles profissionais que estão no atendimento do Samu”, explicou o secretário da capital.

A prefeitura fará a distribuição para os hospitais e as administrações vão convocar os funcionários. O objetivo é diminuir aglomerações e organizar a aplicação da vacina.

Nesta fase de vacinação, apenas idosos que estão em instituições de longa permanência serão imunizados. O secretário disse que a prefeitura já tem o cadastro desses locais e que agentes de saúde farão um mutirão para vacinar este grupo prioritário.

Na segunda-feira, 18, o governo estadual lançou uma plataforma de pré-cadastro de vacinação, para organizar a logística. O secretário municipal disse que a prefeitura não vai utilizar o sistema e que optou por fazer um cadastro na hora, para orientar sobre a segunda dose, que deve ser tomada em 21 dias.