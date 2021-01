Vacinação em SP começa dia 18 de janeiro; veja horário e grupo prioritário

Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial de uso da Coronavac, o estado de São Paulo inicia a campanha de vacinação contra a covid-19 a partir da segunda-feira, 18. Apenas profissionais de saúde e indígenas participam desta etapa, que terá esquema diferente a partir do dia 25 de janeiro.

Para organizar toda a logística de vacinação, o governo estadual lançou um portal www.vacinaja.sp.gov.br para fazer um pré-cadastro e orientar sobre dias, horários e locais de vacinação. O cadastro não é obrigatório e também não é um agendamento. As equipes de saúde vão utilizar a plataforma para organizar a imunização e evitar aglomerações.

Nesta primeira semana, a vacinação no estado será feita apenas nos Hospitais das Clínicas da capital paulista e de Ribeirão Preto (USP), HC da Campinas (Unicamp), HC de Botucatu (Unesp), HC de Marília (Famema) e Hospital de Base de São José do Rio Preto (Funfarme).

Os locais vão funcionar 12 horas por dia, das 7h às 19h. Cada profissional de saúde receberá duas doses da vacina do Butantan, com intervalo de 21 dias entre cada aplicação, conforme prevê o Plano Estadual de Imunização (PEI).

A partir do dia 25 de janeiro, o calendário segue outro esquema e é ampliado para 5.200 postos de vacinação já existentes (veja lista). O governo estadual não descarta a possibilidade de abrir novos locais de imunização.

Serão vacinados 1,5 milhão de profissionais da saúde, e depois 7,5 milhões de pessoas acima de 60 anos. Após os trabalhadores da saúde, o calendário vai começar pelos idosos com 75 anos ou mais. A vacina será em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre elas.

Vacinação a partir do dia 25 de janeiro

Segunda a sexta-feira, das 8h às 22 horas

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h

Calendário

–

O governo de São Paulo vai enviar a vacina diretamente para os 200 municípios mais populosos, com mais de 30 mil habitantes. Os outros 445 farão retiradas semanais em 25 centros de distribuição espalhados por São Paulo.

Plano Nacional começa dia 20 de janeiro

Em entrevista coletiva no domingo, 17, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação em todo o país vai começar no dia 20 de janeiro. Toda a logística de distribuição da vacina começa a partir desta segunda-feira, 18.

Serão vacinados primeiro os profissionais de saúde, idosos e pessoas com comorbidades. Ainda não há um cronograma detalhado do Ministério da Saúde, mas os governos estaduais e municipais podem criar o calendário, assim que receberem as doses.

Dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), o governo federal distribui o imunizante aos estados, que têm a obrigação de distribuir aos municípios.