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HB20 lidera ranking dos carros mais roubados e furtados em SP; veja lista

HB20, Ford Ka e Chevrolet Onix seguem no topo da lista, apesar da queda de 15,3% nas ocorrências de roubo e furto de veículos na Região Metropolitana de São Paulo

HB20: carro é o mais roubado em SP (Redes Sociais/Reprodução)

HB20: carro é o mais roubado em SP (Redes Sociais/Reprodução)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h00.

O Hyundai HB20 manteve a liderança entre os carros mais roubados e furtados na Região Metropolitana de São Paulo entre janeiro e abril, mesmo em um cenário de redução da criminalidade contra veículos, segundo levantamento feito pela Ituran Brasil, empresa de telemetria e tecnologia veicular, com base nos dados da Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP).

O modelo somou 644 ocorrências no período, à frente do Ford Ka, com 610 registros, e do Chevrolet Onix, com 592 casos.

Os dados mostram que, apesar da queda de 15,3% no total de roubos e furtos de veículos — de 16.655 para 14.108 ocorrências —, o perfil dos automóveis mais visados mudou pouco. Os quatro primeiros colocados do ranking permaneceram os mesmos, embora todos tenham registrado redução no número absoluto de casos.

Além do HB20, Ford Ka, Chevrolet Onix e Volkswagen Gol continuam entre os principais alvos dos criminosos.

Depois dos quatro primeiros colocados, o ranking apresenta pequenas mudanças. O Fiat Uno ultrapassou o Chevrolet Corsa, enquanto o Renault Kwid passou a ocupar a sétima posição, com 414 registros. O Nissan Kicks também entrou na lista dos modelos mais visados, com 332 ocorrências.

Em contrapartida, o Volkswagen Fox e a Fiat Strada deixaram o grupo dos veículos com maior número de registros no levantamento mais recente.

Confira os modelos com mais registros de roubo e furto entre janeiro e abril:

  1. Hyundai HB20 — 644 ocorrências
  2. Ford Ka — 610
  3. Chevrolet Onix — 592
  4. Volkswagen Gol — 493
  5. Fiat Uno — 485
  6. Chevrolet Corsa — 446
  7. Renault Kwid — 414
  8. Fiat Argo — 393
  9. Fiat Mobi — 389
  10. Jeep Renegade — 345
  11. Nissan Kicks — 332

Veículos mais antigos continuam como principal alvo

Os dados mostram que a idade do veículo continua sendo um dos principais fatores associados às ocorrências. Carros com mais de dez anos de uso concentraram o maior número de registros, seguidos pelos modelos com idade entre cinco e dez anos. Juntas, as duas categorias respondem pela maior parte dos casos registrados na Região Metropolitana.

Outra característica que permaneceu praticamente inalterada é o horário das ocorrências. A noite continua liderando com 4.137 registros, seguida pela tarde e pela manhã. Entre os dias da semana, quarta-feira, quinta-feira e terça-feira concentram o maior volume de casos.

O levantamento também aponta uma mudança no perfil dos crimes. Os furtos ampliaram participação e passaram a representar 87,1% das ocorrências, enquanto os roubos caíram para 12,9% do total. O movimento reforça a predominância de crimes praticados sem abordagem direta às vítimas.

No recorte por cidades, São Paulo permanece concentrando a maior parte das ocorrências, seguida por Guarulhos e Santo André. Já entre os bairros, a Penha passou a liderar o ranking, à frente do Ipiranga e do Tatuapé.

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