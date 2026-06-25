Haddad lança França como vice em São Paulo; Marina e Tebet disputarão Senado

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) lançou sua chapa nesta quinta-feira, 25, em um evento fechado com jornalistas no bairro do Pacaembu, na capital paulista. Para disputar a vaga de vice-governador, Haddad anunciou Márcio França (PSB), ex-Ministro do Empreendedorismo neste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para concorrer ao Senado pela chapa, o ex-Ministro da Fazenda de Lula anunciou Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). Ambas já vinham despontando nas pesquisas como as pré-candidatas mais fortes às duas vagas de São Paulo no Senado.

"Estou tranquilo com relação a equidade e representatividade da chapa, com Marina e Simone [Tebet] conosco", disse o petista. "Mas considerei a experiência do Márcio França no estado de São Paulo. Estou à vontade."

O evento também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O anúncio acontece um dia depois de uma publicação nas redes sociais do pré-candidato, em que ele afirma que Marina, Tebet e França se colocaram à disposição para qualquer uma das posições em sua chapa, deixando à critério do próprio Haddad.

Crise abafada

Em maio, a Exame apurou uma crise em formação entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro. Segundo dirigentes do PSB, parte do partido preferia lançar França e Tebet para o Senado independentemente de um acordo com o PT.

O motivo seria a demora de Lula e Haddad para definir a chapa que irá disputar o governo de São Paulo.

No começo de junho, Márcio França afirmou que preferia concorrer ao Senado, no lugar de integrar a chapa de Haddad como vice.

"Acho que tenho um eleitorado mais ao centro, e pode ser mais útil na eleição do presidente da República, que passou à frente do adversário [Flávio Bolsonaro (PL)] aqui em São Paulo”, disse França na ocasião.

Marina e Tebet favoritas ao Senado

No estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, lideram as últimas pesquisas sobre as duas vagas de São Paulo em disputa no Senado.

Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado na semana passada, Marina registra 35,1% das intenções de voto em um cenário de resultados consolidados, somando primeiro e segundo voto. Tebet aparece com 32,4%.

Na sequência, o ex-secretário de Segurança do estado, Guilherme Derrite (PP), tem 26,7%. Ele integra a chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nos cenários com o nome de Márcio França na disputa, o ex-ministro fica atrás de Derrite.