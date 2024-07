Quais os direitos de quem tem o Cadastro Único?

O CadÚnico chegou como um implemento de unificação de dados para que o governo federal consiga ter mais visibilidade sobre as famílias que possuem baixa renda no Brasil e realizar a inclusão desses grupos em programas sociais que podem melhorar a qualidade de vida.

A partir do Cadastro Único, as famílias podem ter vários benefícios e direitos, principalmente o Bolsa Família, o maior programa nacional de distribuição de renda. Mas ele não é o único. Neste artigo, você saberá quais são os benefícios do Cadastro Único, quem tem direito e como se inscrever os dados da sua família.

Quais são os direitos de quem tem o Cadastro Único?

Os direitos do Cadastro Único estão relacionados aos programas sociais que são tocados pelo governo federal. Quem está inscrito no CadÚnico, se preencher todos os requisitos necessários, pode ter acesso a esses principais programas:

Programa Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Minha Casa, Minha Vida;

Pé-de-Meia;

Carteira da Pessoa Idosa

Água Para Todos (Cisternas);

Isenção de Taxa em Concursos Públicos.

Quem tem direito ao Cadastro Único?

O objetivo do CadÚnico é reunir os dados de todas aquelas famílias que estão na linha da pobreza e precisam de recursos para seguir uma vida digna e próspera.

Portanto, tem direito aos benefícios sociais pagos a partir dos dados do CadÚnico as famílias cadastradas que ganham até ½ salário-mínimo por pessoa que mora na casa.

Como solicitar o CadÚnico?

Para solicitar qualquer benefício social, o primeiro passo é realizar a inscrição no CadÚnico. Para fazer o cadastro, é preciso que o chefe da família compareça a um posto de atendimento do Governo para solicitar o cadastro. O processo é gratuito e pode ser resolvido no mesmo dia.

Para isso, é preciso levar os documentos de todas as pessoas da família que moram com o responsável. É importante levar os CPFs de todos e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz.

Como renovar o CadÚnico?

Para que a família continue recebendo os benefícios sociais que são pagos com base nas informações do CadÚnico, é importante que as informações no CadÚnico sejam atualizadas sempre que houver alguma mudança no núcleo familiar.

Ou seja, se sua família mudou de endereço, as crianças mudaram de escola, vieram pessoas novas para morar na casa, alguém mudou de emprego ou perdeu o trabalho, a pessoa responsável pela família precisa ir ao local de atendimento para atualizar o cadastro.

Para atualizar as informações do CadÚnico, é preciso levar a documentação que mostre essas mudanças, além de levar os documentos de todas as pessoas da família, principalmente os CPFs de todos. E é bom levar um comprovante de residência, de preferência a conta de luz.

Para saber onde estão os Postos de Atendimento do Cadastro Único da sua cidade você pode consultar no aplicativo Cadastro Único ou encontrar um CRAS mais próximo da sua residência.