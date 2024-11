Desde que as leis de trânsito ficaram mais rígidas para quem dirige embriagado no Brasil, os motoristas ficaram cada vez mais atentos às blitz e à lei, pois, além de colocar a própria vida e de outras pessoas em risco, ainda leva uma conta salgada para casa.

Dirigir sob a influência de álcool é uma das infrações mais graves no trânsito brasileiro e, portanto, é a multa com um dos valores mais elevados do Código de Trânsito, por conta do fator multiplicador. Confira aqui qual o valor da multa por dirigir embriagado e demais informações sobre a infração.

Qual o valor da multa por embriaguez?

O valor da multa por dirigir embriagado no Brasil é de R$2.934,70, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além da multa, o motorista recebe 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), correspondentes a uma infração gravíssima, além de poder perder a carteira, ter o carro retido e, dependendo da quantidade de álcool no sangue, ser encaminhado para a delegacia.

Mesmo que o condutor se recuse a fazer o bafômetro, a multa é aplicada da mesma forma, com o mesmo valor.

O que é o fator multiplicador?

No caso de multas por embriaguez ao volante, o fator multiplicador é aplicado para agravar ainda mais a penalidade.

A multa por dirigir embriagado possui um fator multiplicador de 10 vezes o valor base das infrações gravíssimas, elevando o valor total para R$2.934,70. Essa medida é uma maneira de desincentivar o comportamento perigoso de conduzir sob a influência de álcool.

O que acontece quando um motorista é reincidente nesse tipo de multa?

Se um motorista for reincidente em uma multa por embriaguez em até 12 meses, o valor da multa dobra, passando para R$5.869,40. Além disso, o motorista pode ter sua CNH suspensa por até 12 meses e, em casos mais graves, pode até perder o direito de dirigir de forma definitiva, sendo necessário passar por todo o processo de habilitação novamente.

Dá para parcelar a multa por embriaguez?

Sim, atualmente é possível parcelar multas de trânsito, incluindo aquelas por dirigir embriagado. O parcelamento pode ser feito no cartão de crédito conforme regulamentação dos órgãos de trânsito.

Mesmo com o parcelamento do valor, o motorista não escapa das outras punições, como a suspensão da CNH.

O que acontece com o motorista e veículo, além do pagamento da multa?

Além do pagamento da multa, o motorista que é pego dirigindo embriagado pode enfrentar diversas outras penalidades. Veja no detalhe:

O veículo pode ser apreendido;

O condutor pode ter sua CNH suspensa por até 12 meses;

Em alguns casos, o motorista pode ser preso;

Importante saber que a recusa em fazer o teste do bafômetro também resulta em penalidades, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro prevê as mesmas sanções para quem se recusa a realizar o teste.

Ao ingerir álcool, a melhor opção é deixar o carro e escolher outras formas de transporte. Além da multa com o valor alto, as consequências podem gerar bastante dor de cabeça.