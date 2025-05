Perdeu a placa do carro? Veja o que fazer e como solicitar a segunda via

Perder a placa do veículo pode trazer riscos, como multas e problemas legais. No Estado de São Paulo, o Detran-SP disponibiliza um processo online para a solicitação da segunda via da placa, facilitando a regularização do veículo. Confira o passo a passo para agir corretamente e evitar complicações.

1. Registre o boletim de ocorrência

Em caso de perda, furto ou roubo da placa, é obrigatório registrar um boletim de ocorrência (BO). Isso ajuda a proteger o proprietário contra o uso indevido da placa e possíveis fraudes.

2. Acesse o site do Detran-SP

Entre no portal oficial do Detran-SP e localize a seção para solicitar a segunda via da placa. O processo é 100% digital, o que elimina a necessidade de deslocamento até as unidades físicas.

3. Preencha o formulário online

Forneça os dados solicitados, como informações pessoais, dados do veículo e o número do boletim de ocorrência. Anexe os documentos exigidos, geralmente RG, CPF e comprovante de endereço.

4. Pague a taxa de emissão

O sistema informará o valor da taxa para emissão da segunda via da placa. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou outros meios indicados no site.

5. Acompanhe o pedido pelo portal

Após o pagamento, o pedido será processado. O Detran-SP disponibiliza a consulta online do status para que o motorista acompanhe a produção e entrega da placa.

6. Instale a nova placa em local credenciado

A troca da placa deve ser feita em oficinas ou empresas credenciadas pelo Detran-SP. A fixação correta é essencial para evitar multas e garantir a validade do documento.

Seguir essas etapas é fundamental para manter o veículo regularizado e evitar sanções. O processo é ágil e transparente, com toda a documentação digitalizada, alinhado às práticas do Detran-SP para facilitar a vida do cidadão.