AirCar: carro voador de R$ 5,6 milhões está previsto para 2026; veja vídeo

A possibilidade de ver carros voadores no trânsito cotidiano está mais próxima com o avanço do AirCar, protótipo híbrido desenvolvido pela empresa eslovaca Klein Vision. Fundada pelo engenheiro Stefan Klein, a empresa trabalha no projeto desde a década passada, buscando unir a tecnologia automotiva à aeronáutica em um modelo híbrido que já passou por testes que comprovam sua viabilidade técnica.

A Klein Vision estima o lançamento comercial para 2026, com preço aproximado de R$ 5,6 milhões. O investimento total para desenvolvimento do protótipo foi inferior a 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões).

Com peso aproximado de 1.000 kg, o AirCar é movido por um motor BMW 1.6 litros, originalmente usado em automóveis e adaptado para o projeto, combinado a um sistema elétrico de 15 kW, formando um conjunto híbrido capaz de operar tanto no asfalto quanto no ar. Sua autonomia máxima chega a 1.000 km, podendo voar a até 2.500 metros de altitude, com velocidade máxima de 250 km/h no ar e 200 km/h em estrada.

O design permite que suas asas, feitas com material leve e dobrável, sejam recolhidas ou abertas em 2 minutos e 15 segundos. O modelo é preparado para transportar duas pessoas, com peso combinado máximo de 200 kg.

Diferente de veículos que decolam verticalmente, o AirCar exige pista para decolagem e pouso, limitando seu uso a aeroportos e restringindo sua aplicação em áreas urbanas congestionadas. Essa característica aproxima o AirCar da aviação privada tradicional, tornando-o uma opção mais viável para áreas com infraestrutura aeroportuária consolidada.

Em julho de 2021, o AirCar realizou seu primeiro voo bem-sucedido e, no ano seguinte, recebeu a certificação de avião privado pela EASA, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação. O processo incluiu mais de 70 horas de voo e cerca de 200 decolagens e pousos, garantindo conformidade com normas rigorosas.

Anton Rajac, consultor e investidor da Klein Vision, afirmou em entrevista ao jornal argentino La Nación que o mercado de carros voadores é expressivo, mencionando cerca de 40 mil pedidos de aeronaves nos Estados Unidos. Segundo ele, conquistar apenas 5% dessa demanda já representaria um mercado significativo.

O futuro dos carros voadores

Embora o AirCar avance no conceito de transporte aéreo pessoal, ele ainda não atende às demandas urbanas por mobilidade flexível, dada a necessidade de pista para operação. Veículos elétricos com decolagem vertical, como táxis aéreos e drones, continuam com vantagem para soluções de congestionamento urbano.

Além do AirCar, outras iniciativas globais focam em modelos com VTOL (vertical take-off and landing), que podem decolar e aterrissar em espaços reduzidos, ampliando a aplicação em centros urbanos. Esses projetos disputam o mercado que busca solucionar o tráfego nas cidades, área em que o AirCar encontra limitações.

O desenvolvimento de carros voadores ainda esbarra em obstáculos técnicos, regulatórios e logísticos para se consolidar como alternativa massiva. No entanto, o AirCar se destaca como marco concreto no esforço para viabilizar a mobilidade aérea híbrida, projetando um futuro em que carros voadores possam integrar o trânsito cotidiano.