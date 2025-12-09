Brasil

Passo a passo: o que fazer se o carro quebrar na estrada?

Veja orientações e saiba como sinalizar o local, solicitar apoio e reduzir riscos até o resgate chegar

Permanecer em segurança e acionar o seguro são os primeiros passos a serem seguidos (Thinkstock/IPGGutenbergUKLtd)

Permanecer em segurança e acionar o seguro são os primeiros passos a serem seguidos (Thinkstock/IPGGutenbergUKLtd)

Gabriela Pessanha

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09h38.

Com as festas de fim de ano e férias chegando, o fluxo de veículos nas rodovias pode aumentar. Mesmo com revisões e cautela no trânsito, eventuais problemas com o veículo podem atrasar a viagem.

Para a Renovias, empresa com concessionária das rodovias do governo do estado de São Paulo, o primeiro passo em caso de problemas mecânicos é procurar um local seguro. 

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que nos últimos quatro anos, o número de mortos em rodovias brasileiras aumentou 16%. Em 2020, foram 5.292 fatalidades e em 2024, 6.160 vítimas. 

Os dados mostram que, entre janeiro e agosto de 2025, foram 3.973 ocorrências frente a 3.993 casos no mesmo período de 2024. No comparativo, os números representam queda de 0,5%.

O que fazer quando o carro quebra na rodovia?

As recomendações da Renovias indicam que o condutor precisa manter a calma caso note alguma falha mecânica no veículo ao trafegar por rodovias. A indicação da empresa é que o motorista busque estacionar o carro antes de buscar ajuda. 

  • Ligar o pisca-alerta: se possível, o condutor deve buscar uma área mais afastada e tranquila e, assim que estacionar, ligar o pisca-alerta do veículo;
  • Sinalizar o local: seguindo também as recomendações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista precisa posicionar o triângulo 30 metros atrás do carro para facilitar a visibilidade dos outros condutores da via. O triângulo é um equipamento obrigatório em todos os automóveis;
  • Evite ficar exposto: independente da experiência do condutor com mecânica, é indicado que ele não tente consertar o veículo sozinho e busque abrigo para evitar acidentes; 
  • Informe a concessionária responsável pela região: os números das empresas responsáveis pelas rodovias costumam estar sinalizados ao longo da via. É importante estar atento a eles para acionar o órgão responsável em caso de problemas na estrada. 

O artigo 179 do CTB reforça que é proibido "fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção". Em rodovias ou vias de trânsito rápido, a atitude é considerada infração gravíssima e pode acarretar multa e recolhimento do veículo. 

Como acionar o seguro se o carro quebrar na rodovia? 

Se houver necessidade de manutenção ou guincho, o condutor assegurado precisa acionar a empresa responsável e aguardar que o suporte chegue ao local. 

A depender da apólice, a seguradora pode ser obrigada a fornecer outro veículo ou remunerar formas de transporte alternativas para o motorista sair do local. Vale ressaltar que a instrução geral indica que o condutor espere socorro do lado de fora do veículo, mantendo distância do local e da via

O que fazer se o carro quebrar e não tiver seguro? 

Neste caso, os custos de remoção do veículo e reparos mecânicos serão custeados pelo proprietário do carro. No entanto, a concessionária da rodovia oferece ajuda em situações como essa. 

Além da ligação, o condutor também pode caminhar com cuidado até o ponto de socorro mais próximo e informar a situação para os agentes ajudarem. 

Caso não consiga contato com a concessionária ou esteja distante do posto de ajuda, também é possível pedir ajuda para Polícia Rodoviária Estadual ou Federal

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CarrosFériasEstradasdicas-de-viagem

Mais de Brasil

Com Trump na disputa global, Senado acelera projeto de minerais

Após trama golpista, STF vê caso Marielle como prioridade de 2026

Opinião: Quando a violência vem da falta do básico

Lula lança CNH sem autoescola nesta terça; veja o que muda

Mais na Exame

Future of Money

Brasil aporta US$ 40 milhões e mantém otimismo com fundos cripto

Pop

O que vai definir 2026? As 21 tendências do Pinterest para o ano

Ciência

E se o universo for uma ilusão? Cientistas encontram pistas

Brasil

Com Trump na disputa global, Senado acelera projeto de minerais