Passo a passo: o que fazer se o carro quebrar na estrada?

Com as festas de fim de ano e férias chegando, o fluxo de veículos nas rodovias pode aumentar. Mesmo com revisões e cautela no trânsito, eventuais problemas com o veículo podem atrasar a viagem.

Para a Renovias, empresa com concessionária das rodovias do governo do estado de São Paulo, o primeiro passo em caso de problemas mecânicos é procurar um local seguro.

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que nos últimos quatro anos, o número de mortos em rodovias brasileiras aumentou 16%. Em 2020, foram 5.292 fatalidades e em 2024, 6.160 vítimas.

Os dados mostram que, entre janeiro e agosto de 2025, foram 3.973 ocorrências frente a 3.993 casos no mesmo período de 2024. No comparativo, os números representam queda de 0,5%.

O que fazer quando o carro quebra na rodovia?

As recomendações da Renovias indicam que o condutor precisa manter a calma caso note alguma falha mecânica no veículo ao trafegar por rodovias. A indicação da empresa é que o motorista busque estacionar o carro antes de buscar ajuda.

Ligar o pisca-alerta: se possível, o condutor deve buscar uma área mais afastada e tranquila e, assim que estacionar, ligar o pisca-alerta do veículo;

se possível, o condutor deve buscar uma área mais afastada e tranquila e, assim que estacionar, ligar o pisca-alerta do veículo; Sinalizar o local: seguindo também as recomendações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista precisa posicionar o triângulo 30 metros atrás do carro para facilitar a visibilidade dos outros condutores da via. O triângulo é um equipamento obrigatório em todos os automóveis;

seguindo também as recomendações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista precisa posicionar o triângulo 30 metros atrás do carro para facilitar a visibilidade dos outros condutores da via. O triângulo é um equipamento obrigatório em todos os automóveis; Evite ficar exposto: independente da experiência do condutor com mecânica, é indicado que ele não tente consertar o veículo sozinho e busque abrigo para evitar acidentes;

independente da experiência do condutor com mecânica, é indicado que ele não tente consertar o veículo sozinho e busque abrigo para evitar acidentes; Informe a concessionária responsável pela região: os números das empresas responsáveis pelas rodovias costumam estar sinalizados ao longo da via. É importante estar atento a eles para acionar o órgão responsável em caso de problemas na estrada.

O artigo 179 do CTB reforça que é proibido "fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção". Em rodovias ou vias de trânsito rápido, a atitude é considerada infração gravíssima e pode acarretar multa e recolhimento do veículo.

Como acionar o seguro se o carro quebrar na rodovia?

Se houver necessidade de manutenção ou guincho, o condutor assegurado precisa acionar a empresa responsável e aguardar que o suporte chegue ao local.

A depender da apólice, a seguradora pode ser obrigada a fornecer outro veículo ou remunerar formas de transporte alternativas para o motorista sair do local. Vale ressaltar que a instrução geral indica que o condutor espere socorro do lado de fora do veículo, mantendo distância do local e da via.

O que fazer se o carro quebrar e não tiver seguro?

Neste caso, os custos de remoção do veículo e reparos mecânicos serão custeados pelo proprietário do carro. No entanto, a concessionária da rodovia oferece ajuda em situações como essa.

Além da ligação, o condutor também pode caminhar com cuidado até o ponto de socorro mais próximo e informar a situação para os agentes ajudarem.

Caso não consiga contato com a concessionária ou esteja distante do posto de ajuda, também é possível pedir ajuda para Polícia Rodoviária Estadual ou Federal.