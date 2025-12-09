Brasil

Rodízio de veículos em SP é suspenso por greve dos ônibus

Com isso, veículos com placas finais 3 e 4 podem circular pela zona de rodízio sem receber multa

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18h22.

Última atualização em 9 de dezembro de 2025 às 18h29.

A Prefeitura de São Paulo determinou na tarde desta terça-feira, 9 a suspensão do rodízio de veículos em meio a paralisação de ônibus na cidade.

Com isso, veículos com placas finais 3 e 4 podem circular pela zona de rodízio sem receber multa.

Às 18h25, o congestionamento na cidade passa de 1.269 quilômetros, segundo o site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), a mobilização começou nos terminais por iniciativa dos próprios motoristas por volta das 16 horas.

A principal reivindicação da categoria é relacionada ao 13º salário. Os trabalhadores afirmam que não receberam a primeira parcela, que deveria ter sido paga no fim de novembro.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) afirmou que as empresas não estão poupando esforços para honrar com suas obrigações trabalhistas com os empregados e admitiu que solicitou um prazo maior para regularizar o pagamento do 13º.

Prefeitura diz que os repasses para empresas estão em dia

Em nota, a prefeitura da cidade informa que os repasses às empresas de ônibus estão em dia e o pagamento do 13º salário dos trabalhadores é de responsabilidade exclusiva das concessionárias.

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade e SPTrans vão registrar um Boletim de Ocorrência contra as empresas que aderiram a uma paralisação sem aviso prévio.

"A gestão se solidariza com todos os usuários que dependem do transporte público e que hoje sofrem com o descaso, irresponsabilidade e falta de compromisso dessas companhias com a população", diz a nota.

