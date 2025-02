DER não recomendava estrada escolhida por motorista do acidente entre ônibus e caminhão em SP

Mais curto, o caminho escolhido pelo motorista do ônibus que se envolveu em um acidente com um caminhão na noite desta quinta-feira, 20, na região de Nuporanga, interior de São Paulo, não consta na lista de trajetos indicados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O acidente aconteceu na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto (SP), e deixou 12 mortos e 19 pessoas feridas.

A estrada SP-355/330, que normalmente é utilizada para o tráfego de veículos mais pesados, foi utilizada pelo motorista do ônibus como uma opção a Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-435), interditada desde novembro por conta de problemas estruturais em uma ponte.

“A interdição foi necessária devido à constatação de patologias em dois pilares da ponte, em decorrência do deslocamento de um talude existente no local. A SP-345 segue interditada do km 52,5 ao km 83”, informou o departamento em nota. "O projeto executivo da obra estrutural que será realizada na ponte sobre o rio Salgado, no km 63,3 da Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), tem previsão de início da licitação na primeira quinzena de março e início das obras, no menor prazo possível, com duração estimada entre 4 e 6 meses", completou.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou luto oficial de três dias. O ônibus levava 29 passageiros, a maioria estudantes da Universidade de Franca, além do motorista. O condutor da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham para identificação e liberação para as famílias. O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) acompanha o caso e dá suporte à equipe do IML no trabalho de identificação

O DER orienta que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas à interdição da SP 345:

São Joaquim da Barra e Morro Agudo a partir de Franca: