Rodovia de acidente que deixou 21 mortos em Minas Gerais é a mais fatal no país

A BR-116, que liga Fortaleza ao Rio Grande do Sul, foi palco na madrugada deste sábado de um acidente que deixou 21 mortos na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

A realidade de acidentes trágicos não se restringem apenas ao de hoje: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta rodovia foi a mais fatal do país em 2023, com 559 mortes registradas no ano passado em todo o país. Desses óbitos, 155 foram registrados em Minas Gerais.

A posição da BR-116 supera a BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Apesar de ter o maior número de acidentes (mais de 8,5 mil ocorrências), o número de óbitos ficou em 487.

06h48- No Km 285 da BR 116, em Teofilo Otoni, pista totalmente interditada devido a acidente. Sem previsão de liberação. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 21, 2024

Somado a este ranking, um levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) coloca Minas Gerais como o estado com maior número de mortes em estradas. Entre novembro de 2022 e outubro de 2023, 712 pessoas morreram, o que representa 12% de todos os óbitos do país.

Na manhã deste sábado, um ônibus da empresa ENTRAM, que transportava 45 passageiros, tombou na estrada por volta de 3h30 da manhã.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o ônibus havia saído do São Paulo com destino Jequié, na Bahia, quando estourou um pneu, invadiu a contramão da BR-116, e colidiu contra uma carreta carregada de pedras. Após a batida, o ônibus pegou fogo e saiu da pista.

A pista segue interditada, sem previsão de liberação.