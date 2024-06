Descubra qual a diferença entre o PIS e o NIS

Sempre surge uma dúvida por quem se depara com o número do PIS e do NIS. Caso você já tenha comparado os dois, vai perceber que as duas siglas, apesar de diferentes, dizem respeito ao mesmo número.

Mas o que isso significa na prática? Veja qual é a diferença entre o PIS e o NIS e as melhores formas para consultar esse número.

O que é PIS?

O PIS é o Programa de Integração Social, que foi criado em 1970, com o objetivo de promover uma maior integração do trabalhador com carteira assinada no desenvolvimento da empresa que trabalha. Foi a forma encontrada para viabilizar a melhor distribuição da renda nacional.

O PIS também é conhecido como abono salarial, e contempla milhares de trabalhadores brasileiros com carteira assinada e que têm o direito de receber o valor de um salário mínimo no ano se estiver apto aos requisitos abaixo:

Cadastro no PIS/PASEP por, no mínimo, 5 anos;

Ter a remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base que o benefício for considerado (aos trabalhadores em que os empregadores contribuem ao PIS/PASEP);

Ter exercido sua atividade de forma remunerada durante 30 dias do ano-base de apuração (sendo estes dias corridos ou não);

Ter todos os dados informados pelo empregador de forma correta na Relação Anual de Informações Sociais, também no ano-base em questão.

Mas o PIS também é o número de registro da carteira de trabalho. Quem já tem a carteira, pode conferir o número do PIS no documento físico ou pelo aplicativo. E quem nunca teve uma carteira de trabalho, ao emitir uma, terá o seu próprio número do PIS.

O que é NIS?

Já o NIS é a sigla para Número de Inscrição Social, que é um número utilizado para a identificação do trabalhador e um facilitador para os empregadores que cadastram os funcionários.

Esse cadastro é a garantia de que o trabalhador está conectado aos benefícios relacionados ao trabalho e também os sociais que são pagos pelo Governo Federal.

Qual a diferença entre PIS e NIS?

Muito se fala sobre o PIS e o NIS serem a mesma coisa pois o número utilizado para identificar o PIS para o abono salarial e o NIS para o pagamento de benefícios sociais é o mesmo.

Na prática, o número do PIS e o NIS são a mesma coisa, o mesmo número é usado para os dois tipos de identificação. Mas é claro que desenvolvem ações diferentes acerca das necessidades do cidadão.

Portanto, o PIS e o NIS são o mesmo número, tendo o objetivo de ser uma identificação do cidadão para projetos sociais, a diferença é que o PIS tem relação com o vínculo empregatício.

Como descobrir o número do meu PIS/NIS?

Existem algumas formas de descobrir o número do seu PIS/NIS. Veja só:

Carteira de trabalho física: no documento físico está registrado o número do PIS/NIS e é a maneira mais fácil de encontrá-lo. A sequência numérica fica logo na primeira página do documento, inscrita como “Número de Inscrição Social”.

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: a versão digital da carteira de trabalho também disponibiliza o número do PIS, que pode ser facilmente encontrado na página principal do app.

Telefone 135: outra opção é entrar em contato com a Central de Atendimento 135, informar o seu CPF e demais informações solicitadas para encontrar o número do seu PIS.

Além dessas formas, os aplicativos Caixa Trabalhador e o Meu INSS também dão acesso ao número do PIS/NIS. Caso você já tenha acesso a eles, é só logar com o seu CPF e senha.