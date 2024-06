Aprenda a como tirar o NIS pela primeira vez

Começou um emprego com carteira assinada e percebeu que ainda não tem o NIS? Ele é muito utilizado pelo Governo Federal para identificar o cidadão e oferecer uma série de benefícios, portanto, é regra: se é CLT, é preciso ter NIS.

Neste artigo, você entenderá melhor do que se trata essa sequência numérica, como tirar o NIS pela primeira vez e como consultá-lo com e sem internet.

O que é NIS?

O NIS é a sigla para Número de Identificação Social. Essa sequência numérica é uma facilidade para o empregador que tem funcionários com carteira assinada, pois é utilizado para o cadastro dos empregados para que sejam identificados e atendidos caso tenham direito a diversos benefícios sociais do Governo Federal, Estadual ou Municipal.

Neste cadastro, o NIS também é utilizado para que o empregador recolha os tributos dos funcionários. Então, é a partir do NIS que é pago o FGTS, abono salarial e a aposentadoria.

Se você tem uma carteira de trabalho, o seu NIS já existe. E, se você quer tirar o NIS pela primeira vez, basta emitir a sua carteira de trabalho. Antes, o futuro trabalhador precisava ir até uma agência especializada para a emissão do documento. Agora, é só entrar na sua loja de aplicativos do celular, procurar por “Carteira Digital de Trabalho”, baixar o aplicativo, fazer os cadastros necessários e ter a sua carteira e seu NIS.

Vale lembrar que, depois disso, para que o seu NIS seja utilizado de fato, ele precisa ser cadastrado por um agente na caixa, que pode ser a empresa que você trabalha, a prefeitura, órgão do governo e outros.

Mas, a manutenção e atualização dos dados fica por sua conta. Portanto, se você mudou de endereço, por exemplo, deve procurar a CAIXA para fazer essa atualização de informações.

Quem tem direito ao PIS?

O número do PIS e o NIS é o mesmo. Portanto, caso você tenha direito ao abono salarial, também chamado de PIS, esse número será conferido para que o pagamento de um salário mínimo seja efetuado.

Veja quais são os requisitos para quem tem direito ao PIS:

Cadastro no PIS/PASEP por, no mínimo, 5 anos;

Ter a remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base que o benefício for considerado (aos trabalhadores em que os empregadores contribuem ao PIS/PASEP);

Ter exercido sua atividade de forma remunerada durante 30 dias do ano-base de apuração (sendo estes dias corridos ou não);

Ter todos os dados informados pelo empregador de forma correta na Relação Anual de Informações Sociais, também no ano-base em questão.

Como saber o número do NIS?

Existem várias formas de consultar o número do NIS, mas se você tiver a carteira de trabalho em mãos ou online pelo aplicativo de celular, é possível consultar o número nas informações principais do documento.

Se você possui Cartão Cidadão, o número do NIS fica logo embaixo do nome do beneficiário.

Por fim, outra possibilidade de consulta é pelos Canais de Atendimento oficiais da Caixa Econômica Federal. Entre em contato 0800-726-0207 para obter mais informações sobre o número do NIS.

Como consultar o NIS pela internet?

Pela internet, o trabalhador pode consultar o número do NIS em alguns aplicativos além da Carteira Digital de Trabalho. Veja no detalhe:

Meu INSS: pelo aplicativo ou portal, você pode se conectar utilizando o seu login e senha do gov.br e verificar o número NIS no seu cadastro.

Cadastro Único: a consulta pode ser feita por lá e, no modo de consulta simples, não há necessidade de fazer login, apenas fornecer informações pessoais básicas.