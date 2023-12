O que é RG? Saiba tudo sobre o documento

Utilizado há décadas pelo brasileiro como documento primordial do cidadão, o RG, que é muito útil na comprovação da maioridade e identificação da pessoa física nas mais diversas ocasiões, ganhou uma cara e funções novas.

O novo RG chegou de forma ainda mais prática e atualizada para o cidadão, ficando mais fácil o acesso do documento, principalmente online. Aqui você encontrará todas as utilidades do registro, além dos detalhes envolvendo o Novo RG.

O que é RG?

O RG (Registro Geral) é um dos dois principais documentos que um cidadão deve portar, junto ao CPF. O registro é indispensável para que vários outros documentos possam ser solicitados e registros das mais diversas esferas sejam feitos. Ambas as formas de apresentação do RG são válidas, digital e física.

Pra que serve a carteira de identidade?

O RG é um documento intransferível e de validade por todo o território nacional, independentemente de seu órgão emissor.

Um sistema interligado permite com que estes dados sejam checados em diversos órgãos da Federação. Por meio do registro geral, é possível comprovar a identidade do cidadão em diversas ocasiões, como:

Comprovação de maioridade

O documento disponibiliza uma série de informações, dentre elas, a data de nascimento do portador. Obtendo o documento em mãos, é possível checar a data e a foto do cidadão e portanto comprovar sua maioridade.

Viagens

O RG também pode ser utilizado para embarques em viagens rodoviárias e aéreas para comprovação do titular do bilhete.

O documento também serve como identificação em alguns países da América Latina, sendo dispensado o passaporte.

Identificação

Para qualquer situação onde haja a necessidade de comprovação da identificação do cidadão, o RG pode ser um ótimo auxiliar. Como o documento dispõe do nome completo da pessoa, data de nascimento e foto 3x4, é possível fazer a identificação da pessoa utilizando apenas este documento.

Segurança

É sempre importante andar com uma via do seu RG, podendo ser ela digital ou física, mas preferencialmente física.

O documento pode ser utilizado como identificação do cidadão por parte do SAMU, Polícia Militar ou de outros órgãos que necessitem a comprovação da identidade do cidadão para que serviços sejam prestados.

RG Digital

O novo RG Digital é uma iniciativa do Governo Federal para o início da centralização dos dados e mecanismos de procura dos órgãos federais, em apenas um documento.

A versão atualizada do documento chama-se CIN, e traz consigo a possibilidade do registro ser verificado digitalmente, portanto, em caso de extravio de bolsa ou carteira, ainda assim é possível comprovar a identidade de forma online.

Confira como dar entrada no novo RG:

Pelo site do Poupatempo, agende um horário para renovar o seu documento;

Chegue no horário marcado, sem atrasos, a fila roda bastante;

Leve consigo a certidão de nascimento ou de casamento;

Utilizando o gov.br como base de dados, o Poupatempo fará o cruzamento de dados;

Aguarde o prazo estabelecido para a retirada da via impressa e/ou aguarde para que a via digital esteja disponível no seu login gov.br.

Novo RG: Estados já começaram a emitir

Ao todo, hoje no Brasil, são 12 Unidades da Federação (UF) que já podem emitir o novo RG. Separamos a lista para você verificar se já pode ter o registro atualizado na sua cidade, são eles:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Piauí;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

O último prazo estabelecido pelo Governo Federal a respeito da adequação por parte de Estados e Municípios foi dado em Julho de 2023.

A partir da data foram estipulados 04 (Quatro) meses para que todos os 13 entes federativos faltantes se adequassem à nova documentação.

