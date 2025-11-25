Balsa para Ilhabela e Guarujá: como funciona e dicas para evitar filas

Antes de chegar às praias de Ilhabela ou do Guarujá, quem depende da balsa precisa se atentar a horários, tarifas, regras de embarque e períodos de grande demanda, que mudam conforme a época do ano.

As travessias são a principal ligação entre cidades do litoral paulista, transportando milhares de moradores, trabalhadores e turistas todos os dias.

Por isso, planejar o deslocamento faz toda a diferença para garantir a chegada ao destino sem estresse.

Veja como funciona cada travessia e o que é essencial saber sobre elas antes de sua viagem.

Como funciona a travessia de balsa para Ilhabela e Guarujá?

As travessias marítimas do litoral paulista operam 24 horas e conectam São Sebastião a Ilhabela e Santos ao Guarujá. Elas transportam veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres. Apesar do funcionamento contínuo, o fluxo varia conforme o horário, a demanda e até o clima.

Quem utiliza o serviço deve ficar atento às regras básicas de embarque, aos horários, às tarifas e às formas de pagamento, que mudam conforme a travessia. Feriados, fins de semana e alta temporada costumam gerar filas maiores, assim como a necessidade de agendamento em horários específicos.

Em ambos os trechos, há prioridade de embarque para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, obesos, passageiros com crianças de colo, doadores de sangue, oficiais de Justiça e auditores fiscais. Ambulâncias e veículos essenciais utilizam a pista livre.

Travessia São Sebastião – Ilhabela

A travessia entre São Sebastião e Ilhabela percorre cerca de 2.400 metros em cerca de 20 minutos. A operação funciona 24 horas, com saídas a cada 30 minutos das 5h30 às 23h30. Na madrugada, a frequência é ajustada à demanda.

A viagem depende de fatores como maré, tráfego e condições meteorológicas. As embarcações comportam até 40 veículos, além de ciclistas, que fazem a travessia gratuitamente.

Em São Sebastião, é possível embarcar na balsa pela Av. Antonio Januário do Nascimento. Já em Ilhabela, ela fica localizada no final da Av. Princesa Isabel.

Travessia Santos – Guarujá

A travessia entre Santos e Guarujá também funciona 24 horas. O trajeto tem aproximadamente 400 metros, com tempo de viagem entre 5 e 7 minutos. O fluxo varia conforme o tráfego e as condições do tempo e do porto.

Em Santos, a balsa fica localizada na Praça Gago Coutinho, 525. Já no Guarujá, o endereço é na Av. Ademar de Barros, 3300.

Dicas essenciais para evitar longas filas na balsa

Para evitar longas filas, a recomendação é consultar as câmeras e o tempo de espera no site da Semil antes de sair e utilizar o sistema Hora Marcada em dias de grande movimento.

Outra dica importante é evitar horários de pico, como o início da manhã e fim da tarde durante a semana, ou o meio do dia em feriados e alta temporada.

Também é uma boa estratégia verificar as condições climáticas, para evitar frustrações e não ficar muito tempo área de espera, além de manter os documentos à mão ao usar o agendamento para facilitar o embarque.

Atenção aos ciclistas e pedestres: não há banheiro nas plataformas de embarque, apenas nas embarcações. Então, é interessante ir ao banheiro antes de sair para a viagem, uma vez que o tempo na fila de espera pode variar conforme a demanda e o clima.

Informações práticas: preços, pagamento e regras

Preços

As tarifas variam conforme o dia e o meio de transporte. Na travessia São Sebastião — Ilhabela, os valores são os seguintes:

Automóveis e camionetes: R$ 19,00 em dias úteis e R$ 28,50 em fins de semana e feriados;

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares: R$ 9,50 em dias úteis e R$ 14,20 em fins de semana e feriados;

Automóveis e camionetes com reboque: R$ 38,00 em dias úteis e R$ 56,90 em fins de semana e feriados;

Ônibus e caminhões com 2 eixos: R$ 66,30 em dias úteis e R$ 99,40 em fins de semana e feriados;

Ônibus e caminhões com 3 eixos: R$ 151,50 em dias úteis e R$ 227,30 em fins de semana e feriados;

Caminhões com reboque ou semirreboque: R$ 189,50 em dias úteis e R$ 284,20 em fins de semana e feriados;

Veículos transportadores de inflamáveis: R$ 208,00 em dias úteis e R$ 312,00 em fins de semana e feriados;

Carro-forte: R$ 1.068,60 em dias úteis e embarque impedido em fins de semana e feriados;

Carretas e caminhões de lixo: R$ 189,50 em dias úteis e R$ 284,20 em fins de semana e feriados.

Já na balsa entre Santos e Guarujá, são cobradas as seguintes tarifas:

Automóveis e camionetes: R$ 12,30 em dias úteis e R$ 12,30 em fins de semana e feriados;

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares: R$ 6,20 em dias úteis e R$ 6,20 em fins de semana e feriados;

Automóveis e camionetes com reboque: R$ 24,70 em dias úteis e R$ 24,70 em fins de semana e feriados;

Ônibus e caminhões com 2 eixos (tratores, tratores com reboque, trailers): R$ 43,30 em dias úteis e R$ 43,30 em fins de semana e feriados;

Ônibus e caminhões com 3 eixos: R$ 98,60 em dias úteis e R$ 98,60 em fins de semana e feriados.

Pagamento

O pagamento deve ser feito em dinheiro ou por tags eletrônicas (Sem Parar, Veloe, Connect Car). No site da Semil, consta que não é possível a utilização de cartões, cheques ou boletos para pagamento posterior nessas modalidades.

O pagamento com cartão só é aceito no sistema Hora Marcada, que permite reservar horários e evitar filas. Essa é uma boa estratégia especialmente para períodos de feriados e alta temporada. O serviço exige comprovação da reserva e oferece 30 minutos de tolerância antes e depois do horário.

A consulta das filas em tempo real está disponível no site da Semil, com câmeras atualizadas e informações sobre o movimento.

As balsas contam com banheiros acessíveis, mas as plataformas de embarque não possuem sanitários.

Outras regras importantes

Para fazer a travessia, é importante se atentar às regras de segurança: