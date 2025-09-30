Vai viajar em SP? Saiba quais cidades cobram taxa de turismo e os valores

Redação Exame
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11h07.
A Câmara Municipal de São Sebastião deve votar, nesta quarta-feira, 30, em segundo turno, o projeto que cria a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para turistas que chegam de carro à cidade.
A proposta, aprovada em primeira votação no último dia 23 de setembro, foi enviada pela prefeitura como um Projeto de Lei Complementar, incorporado ao Código Tributário Municipal.
O texto estabelece que a cobrança será feita de forma eletrônica nos acessos ao município, com valores calculados em Valor de Referência do Município (VRM), fixado em 2025 em R$ 4,77.
Para automóveis, a taxa será de 4,20 VRM, equivalente a R$ 20, enquanto motocicletas pagarão R$ 5,25. Caminhonetes terão tarifa de R$ 24,80; vans e micro-ônibus, R$ 64,40; ônibus, R$ 119,25; e caminhões, R$ 143,10.
De acordo com a prefeitura, o objetivo é enfrentar a pressão sobre serviços públicos e sobre o meio ambiente durante a alta temporada, quando a população da cidade chega a triplicar. A TPA, segundo a gestão, funcionará como uma forma preventiva e justa de dividir responsabilidades sem sobrecarregar apenas os moradores.
Quem estiver em trânsito para Ilhabela, via balsa, também estará sujeito ao pagamento da taxa, caso o tempo de permanência em São Sebastião ultrapasse duas horas — situação comum em períodos de fila intensa na travessia.
Diversos municípios paulistas já implementaram ou estudam medidas semelhantes.
Outros destinos ao redor do Brasil também já aplicam as taxas, como em Fernando de Noronha (PE), Jericoacoara (CE) e Bombinhas (SC).
Com a votação desta quarta-feira, São Sebastião deve se juntar oficialmente a esse grupo de cidades que adotam tarifas ambientais. A proposta está amparada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a legalidade da TPA em 2019.