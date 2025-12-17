Até quando pode andar com IPVA vencido? Veja valor da multa

Brasil

Tanto o IPVA quanto o licenciamento, caso estejam atrasados, podem acarretar multas e apreensão do veículo

São Paulo: Contribuintes devem ficar atentos ao calendário de vencimentos do IPVA 2019 para regularizar o imposto (ale77br/Thinkstock)

17 de dezembro de 2025

Muitos motoristas que não tiveram a oportunidade de pagar o seu IPVA no começo do ano ficam na dúvida sobre até quando podem circular com o veículo estando com o IPVA vencido.

O IPVA é um imposto estadual e obrigatório para todos aqueles que possuem um veículo automotor.

Não pagar o IPVA, além de multas e juros, pode gerar apreensão do veículo em alguns casos.

Portanto, neste artigo, você poderá entender até quando o seu IPVA pode ficar atrasado e como realizar o pagamento para não ter tantos prejuízos e ter a sua dívida ativa.

Quanto tempo posso andar com o IPVA vencido?

É possível rodar com o IPVA atrasado até a data de vencimento do licenciamento do veículo. Depois disso, o motorista pode ser multado, receber 7 pontos na CNH e ter o carro apreendido.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é obrigatório em todo o Brasil e precisa estar quitado para que o licenciamento seja liberado. Quem não paga o imposto acumula juros, multas e pode ter a dívida inscrita na dívida ativa do estado.

Consequências de rodar com IPVA atrasado

Estar com o imposto atrasado significa ter uma dívida em aberto com o estado.

  • O débito pode ser inscrito em dívida ativa, sujeito a multa diária;

  • Há incidência de juros equivalentes à taxa Selic (mínimo de 1% ao mês);

  • Sem o pagamento, não é possível realizar o licenciamento do veículo.

Não há uma legislação que proíba a circulação do veículo com o IPVA que não foi pago, é possível andar com o IPVA vencido até a data de vencimento do licenciamento do veículo.

Porém, sem o pagamento do IPVA, não é possível realizar o licenciamento do veículo, o que o impede de circular.

Caso o motorista seja autuado e o licenciamento não estiver em dia, além da multa e 7 pontos na carteira, o veículo é removido e direcionado ao pátio.

Posso pagar o IPVA junto com o licenciamento 2026?

Sim, é possível pagar o IPVA junto com o licenciamento 2026, já que não existe a possibilidade de obter o licenciamento sem a quitação do IPVA.

Inclusive, o Detran do Estado de São Paulo disponibilizou a antecipação do licenciamento para aqueles que já desejam quitar junto com o IPVA.

Também para São Paulo, o prazo de pagamento do licenciamento começa em julho, para as placas com final 1 e 2. Veja o calendário:

Calendário 2025 para pagamento do licenciamento em SP

Final da placaMês de vencimento
1 e 2Julho
3 e 4Agosto
5 e 6Setembro
7 e 8Outubro
9Novembro
0Dezembro

Como parcelar o IPVA atrasado?

A Secretaria da Fazenda de cada estado é responsável pelo recolhimento do IPVA que pode decidir com relação ao parcelamento ou não da dívida atrasada.

Em São Paulo, por exemplo, existe a possibilidade do parcelamento da dívida utilizando o cartão de crédito, sujeito a taxas e juros.

Perguntas frequentes sobre IPVA atrasado

1. Posso rodar com o IPVA atrasado sem ser multado?
Sim, até o vencimento do licenciamento.

2. O carro pode ser apreendido só por IPVA vencido?
Não. A apreensão ocorre quando o licenciamento está atrasado.

3. IPVA atrasado gera multa automática?
Não é multa de trânsito, mas há multa de mora e juros sobre o valor do imposto.

4. Posso parcelar o IPVA vencido?
Sim, mas as condições variam conforme o estado.

5. Posso pagar IPVA e licenciamento juntos?
Sim. O Detran de SP, por exemplo, permite quitar ambas as cobranças ao mesmo tempo.

