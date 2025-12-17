Até quando pode andar com IPVA vencido? Veja valor da multa

São Paulo: Contribuintes devem ficar atentos ao calendário de vencimentos do IPVA 2019 para regularizar o imposto (ale77br/Thinkstock)
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h30.
Muitos motoristas que não tiveram a oportunidade de pagar o seu IPVA no começo do ano ficam na dúvida sobre até quando podem circular com o veículo estando com o IPVA vencido.
O IPVA é um imposto estadual e obrigatório para todos aqueles que possuem um veículo automotor.
Não pagar o IPVA, além de multas e juros, pode gerar apreensão do veículo em alguns casos.
Portanto, neste artigo, você poderá entender até quando o seu IPVA pode ficar atrasado e como realizar o pagamento para não ter tantos prejuízos e ter a sua dívida ativa.
É possível rodar com o IPVA atrasado até a data de vencimento do licenciamento do veículo. Depois disso, o motorista pode ser multado, receber 7 pontos na CNH e ter o carro apreendido.
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é obrigatório em todo o Brasil e precisa estar quitado para que o licenciamento seja liberado. Quem não paga o imposto acumula juros, multas e pode ter a dívida inscrita na dívida ativa do estado.
Estar com o imposto atrasado significa ter uma dívida em aberto com o estado.
O débito pode ser inscrito em dívida ativa, sujeito a multa diária;
Há incidência de juros equivalentes à taxa Selic (mínimo de 1% ao mês);
Sem o pagamento, não é possível realizar o licenciamento do veículo.
Não há uma legislação que proíba a circulação do veículo com o IPVA que não foi pago, é possível andar com o IPVA vencido até a data de vencimento do licenciamento do veículo.
Porém, sem o pagamento do IPVA, não é possível realizar o licenciamento do veículo, o que o impede de circular.
Caso o motorista seja autuado e o licenciamento não estiver em dia, além da multa e 7 pontos na carteira, o veículo é removido e direcionado ao pátio.
Sim, é possível pagar o IPVA junto com o licenciamento 2026, já que não existe a possibilidade de obter o licenciamento sem a quitação do IPVA.
Inclusive, o Detran do Estado de São Paulo disponibilizou a antecipação do licenciamento para aqueles que já desejam quitar junto com o IPVA.
Também para São Paulo, o prazo de pagamento do licenciamento começa em julho, para as placas com final 1 e 2. Veja o calendário:
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Julho
|3 e 4
|Agosto
|5 e 6
|Setembro
|7 e 8
|Outubro
|9
|Novembro
|0
|Dezembro
A Secretaria da Fazenda de cada estado é responsável pelo recolhimento do IPVA que pode decidir com relação ao parcelamento ou não da dívida atrasada.
Em São Paulo, por exemplo, existe a possibilidade do parcelamento da dívida utilizando o cartão de crédito, sujeito a taxas e juros.
1. Posso rodar com o IPVA atrasado sem ser multado?
Sim, até o vencimento do licenciamento.
2. O carro pode ser apreendido só por IPVA vencido?
Não. A apreensão ocorre quando o licenciamento está atrasado.
3. IPVA atrasado gera multa automática?
Não é multa de trânsito, mas há multa de mora e juros sobre o valor do imposto.
4. Posso parcelar o IPVA vencido?
Sim, mas as condições variam conforme o estado.
5. Posso pagar IPVA e licenciamento juntos?
Sim. O Detran de SP, por exemplo, permite quitar ambas as cobranças ao mesmo tempo.