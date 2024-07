Veja como consultar o seu IPVA em São Paulo e emitir o boleto de pagamento

O IPVA é conhecido por aqueles que possuem algum carro, moto, caminhão ou similar na garagem, sendo o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Todos os anos, o IPVA dos veículos no Brasil são calculados e o pagamento é imprescindível para que o documento esteja regularizado e o veículo autorizado a circular livremente.

As parcelas de pagamento do imposto já estão em andamento, portanto, neste artigo, você aprenderá a como consultar o seu IPVA em São Paulo, terá acesso às diferentes formas de pagamento e demais dúvidas para que o seu carro não tenha nenhuma pendência.

Como consultar o IPVA em São Paulo?

Existem algumas formas de consultar o seu IPVA de São Paulo, e tudo isso pode ser feito pela internet. O caminho mais simples é pelo site da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo. Veja o passo a passo:

Acesse o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento ; Na aba de consulta do IPVA, insira a placa do veículo o número do Renavam nos campos solicitados; Clique em “consultar”.

Após esse procedimento, você será direcionado para uma página com uma relação de todos os débitos vinculados ao veículo informado. Por lá, é possível verificar todas as parcelas do IPVA, quais valores já foram pagos e quais ainda estão em aberto.

Como consultar o IPVA no celular?

Pelo seu celular, também é possível acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento para a consulta do seu IPVA. Porém, os aplicativos dos bancos também oferecem esse serviço.

É possível consultar o IPVA no celular pelo internet banking da sua escolha. Basta realizar o login no aplicativo, procurar pela informação “Débitos/IPVA”. No próprio aplicativo, você terá acesso às parcelas e conseguirá, inclusive, realizar o pagamento do IPVA usando o saldo da sua conta.

Como pagar o IPVA de São Paulo?

Para além do pagamento do IPVA de São Paulo via internet banking, acessando o aplicativo do seu banco e preenchendo as informações necessárias, existem outras formas de realizar o pagamento do IPVA. Veja as possibilidades:

Pagamento do IPVA via pix, utilizando QR code por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento;

Pagamento nas lotéricas, informando o Renavam e placa do veículo.

Como gerar o boleto do IPVA 2024 SP?

Caso você não queira fazer o pagamento via pix ou internet banking, também é possível gerar um boleto do IPVA 2024 de SP para realizar o pagamento. O processo é feito também pelo site da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Veja o passo a passo:

Acesse o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento ; Clique em “IPVA” na tela inicial; No canto esquerdo, clique em “IPVA 2024”; Selecione o seu tipo de veículo; Depois clique em “Emissões de guia de pagamento”: Informe os dados solicitados.

E pronto, você terá acesso às guias de pagamento, com código de barras para pagar a dívida por meio de boleto bancário na sua instituição financeira de escolha.