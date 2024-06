Como é calculado o IPVA? Veja a conta

Se você tem ou já teve um veículo, provavelmente pagou um imposto muito conhecido pelo brasileiro: o IPVA. Com as mudanças nos valores dos veículos, esse imposto pode variar bastante, visto que é calculado com base no valor de mercado e alíquota de cada estado.

Mas afinal, como saber quanto tenho que pagar de IPVA? Neste artigo, te ensinamos como calcular o valor do IPVA de um jeito fácil, além de te informar onde checar o seu IPVA e a data limite de pagamento.

Como calcular o valor do IPVA?

Para calcular o valor do IPVA, é bem simples. Existem duas coisas que você precisa se atentar:

Tabela FIPE: é ela quem define o valor venal dos veículos de acordo com a valorização ou desvalorização a cada ano. Quando se vai comprar um carro, por exemplo, é checada essa tabela para conferir o valor de mercado do mesmo.

Alíquota do seu estado: o que completa a equação para calcular o IPVA é a alíquota de cada estado, que também pode variar.

A conta é feita da seguinte forma:

Valor do carro na tabela FIPE x valor da alíquota / 1000 = valor do IPVA

Na prática:

Valor do carro na tabela FIPE em 2024: R$ 50.000

Alíquota: 4% (referência com base na alíquota do Estado de São Paulo em 2024)

50.000 x 4 / 100 = R$ 2.000

Portanto, um carro com o valor de R$ 50.000 em São Paulo paga R$ 2.000 de IPVA em 2024.

Como saber meu IPVA 2024?

Existem algumas formas de consultar o seu IPVA em 2024. Veja no detalhe:

Site do Detran: no site do Detran do seu estado, logo na tela inicial, você verá a opção de IPVA 2024 para consultar. Por lá, é só inserir as informações solicitadas, como placa do carro e Renavam, que será disponibilizado o seu IPVA.

Apps de banco: em determinados estados, alguns bancos vinculam o carro com a conta, sendo possível checar o IPVA e realizar o pagamento diretamente pelo banco.

Qual a data limite para pagar o IPVA 2024?

A data limite para o pagamento do IPVA 2024 também varia de acordo com o estado, mas dá pra ter uma média. Levando em consideração que o IPVA começa a ser pago em janeiro, e pode se estender em até 5 parcelas, temos maio como a data final de pagamento.

Mas isso pode mudar de acordo com o veículo. Em São Paulo, por exemplo, Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares tem até a data de 24 de maio para realizar o pagamento da quinta parcela, caso tenha escolhido desta forma.

Já para caminhões e caminhões-tratores, no estado, o IPVA começou a ser cobrado em março, então, a quinta parcela tem vencimento no dia 20 de setembro.

Com quantos anos o veículo fica isento de IPVA?

Como o IPVA é um imposto cobrado pelo estado, a isenção de IPVA para veículos também é definida dessa forma. Na maioria deles, a isenção é feita para veículos com mais de 20 anos de fabricação, veja alguns exemplos: