Reeleito para o quarto mandato depois de uma virada inédita no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a definir o primeiro escalão do novo governo. A mudança de maior peso até agora foi anunciada na quinta-feira, 26: o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aceitou comandar o Ministério da Fazenda. Foi também o primeiro nome confirmado para o Lula 4.

Em 19 de novembro, Lula criticou as especulações sobre seus futuros ministros e tentou afastar a pressão do mercado para acelerar as escolhas, principalmente a da Fazenda. Na ocasião, também anunciou que criará uma pasta voltada à população idosa.

"Eu fico meio revoltado às vezes. Estou vendo nos jornais as pessoas indicando ministros. Nunca conversei com ninguém sobre ministro, é uma coisa minha", disse o presidente. "Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser. No dia que eu quiser."

Luiz Carlos Trabuco na Fazenda

Trabuco, de 75 anos, aceitou o convite numa reunião com Lula no Palácio da Alvorada. Será a primeira vez, nos governos do petista, que o comando da economia fica com alguém de fora do PT. Para analistas, a escolha sinaliza um Lula mais pragmático.

No curto prazo, o maior desafio do novo ministro será o fiscal: equilibrar a vontade do presidente de ampliar os gastos com um ajuste que segure o ritmo de crescimento das despesas públicas.

Camilo Santana na Casa Civil

Segundo aliados, Lula escolheu o senador Camilo Santana (PT) para a Casa Civil, que coordena o trabalho dos demais ministérios e é considerada, ao lado da Fazenda, uma das pastas mais importantes do Executivo.

Geraldo Alckmin na Segurança Pública

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve assumir o novo Ministério da Segurança, de acordo com aliados do presidente. Segundo relatos, Lula definiu como critério para o cargo a experiência administrativa, especialmente no comando de polícias. A criação da pasta depende da promulgação da PEC da Segurança Pública pelo Congresso.

Alexandre Padilha segue na Saúde

Integrantes do governo dão como certa a permanência de Alexandre Padilha (PT) no Ministério da Saúde, um dos maiores orçamentos da Esplanada e destino de cerca de metade das emendas indicadas por deputados e senadores. Padilha abriu mão de tentar a reeleição para deputado federal para continuar na pasta e apoiar a campanha de Lula. Ele tem dito publicamente que seguirá ministro se essa for a vontade do presidente.

Bruno Moretti fica no Planejamento

Lula também teria acertado que Bruno Moretti continua no Ministério do Planejamento. Moretti assumiu a pasta no fim de março, depois da saída de Simone Tebet (PSB). Antes, foi secretário especial de Análise Governamental na Casa Civil, onde participou da análise de mérito de quase todas as medidas fiscais e orçamentárias e ganhou a confiança do presidente.

Gleisi Hoffmann é cotada para o Planalto

Lula deve abrigar no governo parte dos aliados derrotados nas urnas, como a deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT), que perdeu a disputa pelo Senado no Paraná. Ela é cotada para um cargo no Palácio do Planalto: a Secretaria de Comunicação Social (Secom) ou a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política. As duas têm status de ministério.

Gleisi também é lembrada para a Secretaria-Geral da Presidência, caso o atual titular, Guilherme Boulos (PSOL), seja deslocado para outra função no governo.