Correios: TST decide que funcionários em greve terão dias descontados

Ministros também decidiram que a mobilização não é abusiva

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19h22.

Os magistrados do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiram, em julgamento realizado nesta terça-feira, 30, que funcionários do Correios que estão em greve poderão ser descontados por dias não trabalhados.

Ao analisar o caso, os ministros também decidiram que a greve não é abusiva.

Na última sexta houve uma rodada de negociação entre a estatal e as federações de sindicatos que representam os seus empregados, que se encerrou sem acordo.

Na quinta-feira, o presidente do TST também reiterou decisão anterior para que os funcionários dos Correios mantenham ao menos 80% do efetivo por agência, sob pena de multa diária de R$ 100 mil às federações que representam a categoria.

Paralisação às vésperas do Natal

A paralisação dos funcionários em locais importantes como como Rio, São Paulo e Belo Horizonte, aumentou os atrasos nas entregas de encomendas pelos Correios nas vésperas do Natal.

O índice de entregas no prazo já vinha em queda ao longo do ano, sobretudo devido às dívidas com fornecedores, mas a situação piorou com a greve, provocando uma corrida pelos serviços de transportadoras privadas e deixando consumidores na mão.

A situação é agravada pela crise financeira enfrentada pela estatal. A diretoria apresentou um plano de reestruturação dos Correios nesta segunda, após a contratação de um empréstimo de R$ 12 bilhões.

Este plano prevê, entre outras medidas, o fechamento de mil agências deficitárias (cerca de 20% do total), e um plano de demissão voluntária de até 15 mil funcionários.

Com informações da Agência O Globo

