Correios aprovam plano contra crise que prevê cortes e empréstimo de R$ 20 bilhões

De acordo com a estatal, as medidas devem viabilizar o equilíbrio financeiro nos próximos 12 meses

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14h49.

Última atualização em 21 de novembro de 2025 às 15h03.

Os Correios anunciaram aprovação de um Plano de Reestruturação da empresa, após meses consecutivos de prejuízos. O objetivo das medidas é garantir o equilíbrio financeiro nos próximos 12 meses, assegurando a liquidez necessária para a empresa ao longo de 2026.

De acordo com um comunicado divulgado pela estatal, a decisão sobre as medidas foram tomadas na quarta-feira, 19.

Para garantir a liquidez no curto prazo, os Correios devem concluir até o final de novembro uma operação de crédito, com um aporte de até R$ 20 bilhões. Segundo a empresa, esse recurso é considerado essencial para viabilizar a transição estrutural planejada.

O plano de reestruturação foi elaborado após uma análise detalhada da situação financeira e do modelo de negócios atual da estatal. Diante do cenário de queda nas receitas e aumento dos custos operacionais, a reestruturação será implementada em três fases: recuperação financeira, consolidação e crescimento.

No comunicado, os Correios detalharam que, nos próximos 12 meses, os recursos serão aplicados em diversas medidas, como:

  • Programa de Demissão Voluntária e remodelagem dos custos com plano de saúde;
  • 100% de adimplência com fornecedores;
  • Modernização e readequação do modelo operacional e infraestrutura tecnológica;
  • Liquidez assegurada durante a evolução do modelo econômico da empresa ao longo de 2026;
  • Monetização de ativos e venda de imóveis: com potencial de receita de R$ 1,5 bilhão;
  • Otimização da rede de atendimento com redução de até mil pontos deficitários;
  • Expansão do portfólio para e-commerce e parcerias estratégicas.

Os Correios também sinalizaram a possibilidade de realizar operações de fusões, aquisições e outras reorganizações societárias, para fortalecer a competitividade da estatal no médio e longo prazo. Com esse plano, a empresa espera uma redução do déficit em 2026 e retorno à lucratividade em 2027.

