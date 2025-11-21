Correios aprovam plano contra crise que prevê cortes e empréstimo de R$ 20 bilhões

Repórter
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14h49.
Última atualização em 21 de novembro de 2025 às 15h03.
Os Correios anunciaram aprovação de um Plano de Reestruturação da empresa, após meses consecutivos de prejuízos. O objetivo das medidas é garantir o equilíbrio financeiro nos próximos 12 meses, assegurando a liquidez necessária para a empresa ao longo de 2026.
De acordo com um comunicado divulgado pela estatal, a decisão sobre as medidas foram tomadas na quarta-feira, 19.
Para garantir a liquidez no curto prazo, os Correios devem concluir até o final de novembro uma operação de crédito, com um aporte de até R$ 20 bilhões. Segundo a empresa, esse recurso é considerado essencial para viabilizar a transição estrutural planejada.
O plano de reestruturação foi elaborado após uma análise detalhada da situação financeira e do modelo de negócios atual da estatal. Diante do cenário de queda nas receitas e aumento dos custos operacionais, a reestruturação será implementada em três fases: recuperação financeira, consolidação e crescimento.
No comunicado, os Correios detalharam que, nos próximos 12 meses, os recursos serão aplicados em diversas medidas, como:
Os Correios também sinalizaram a possibilidade de realizar operações de fusões, aquisições e outras reorganizações societárias, para fortalecer a competitividade da estatal no médio e longo prazo. Com esse plano, a empresa espera uma redução do déficit em 2026 e retorno à lucratividade em 2027.
*Mais informações em instantes.