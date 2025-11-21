Correios aprovam plano contra crise que prevê cortes e empréstimo de R$ 20 bilhões

Os Correios anunciaram aprovação de um Plano de Reestruturação da empresa, após meses consecutivos de prejuízos. O objetivo das medidas é garantir o equilíbrio financeiro nos próximos 12 meses, assegurando a liquidez necessária para a empresa ao longo de 2026.

De acordo com um comunicado divulgado pela estatal, a decisão sobre as medidas foram tomadas na quarta-feira, 19.

Para garantir a liquidez no curto prazo, os Correios devem concluir até o final de novembro uma operação de crédito, com um aporte de até R$ 20 bilhões. Segundo a empresa, esse recurso é considerado essencial para viabilizar a transição estrutural planejada.

O plano de reestruturação foi elaborado após uma análise detalhada da situação financeira e do modelo de negócios atual da estatal. Diante do cenário de queda nas receitas e aumento dos custos operacionais, a reestruturação será implementada em três fases: recuperação financeira, consolidação e crescimento.

No comunicado, os Correios detalharam que, nos próximos 12 meses, os recursos serão aplicados em diversas medidas, como:

Programa de Demissão Voluntária e remodelagem dos custos com plano de saúde;

100% de adimplência com fornecedores;

Modernização e readequação do modelo operacional e infraestrutura tecnológica;

Liquidez assegurada durante a evolução do modelo econômico da empresa ao longo de 2026;

Monetização de ativos e venda de imóveis: com potencial de receita de R$ 1,5 bilhão;

Otimização da rede de atendimento com redução de até mil pontos deficitários;

Expansão do portfólio para e-commerce e parcerias estratégicas.

Os Correios também sinalizaram a possibilidade de realizar operações de fusões, aquisições e outras reorganizações societárias, para fortalecer a competitividade da estatal no médio e longo prazo. Com esse plano, a empresa espera uma redução do déficit em 2026 e retorno à lucratividade em 2027.

