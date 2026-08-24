Cientistas descobrem 'dragão' da vida real e o batizam de Syrax, de 'A Casa do Dragão'

Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 11h44.
Um grupo de cientistas descreveu uma nova espécie de lagarto encontrada em florestas de alta montanha no oeste da Tailândia e deu a ela o nome de Acanthosaura syrax, em referência a Syrax, a dragoa montada pela Rainha Rhaenyra Targaryen na série "House of The Dragon" ("A Casa do Dragão", em tradução livre).
O animal integra a família Agamidae e faz parte de um grupo conhecido como "dragões-de-chifres-da-montanha" (mountain horned dragons), lagartos que possuem cristas espinhosas ao longo do pescoço e das costas. Com a identificação, o gênero Acanthosaura passa a reunir 23 espécies reconhecidas.
A A. syrax foi localizada em uma floresta de folhagem perene no Parque Nacional Mae Wong, na província de Tak-Kamphaeng Phet. Os exemplares foram encontrados em altitudes superiores a 1.300 metros e, até o momento, não há registro da espécie em outras localidades.
O trabalho foi conduzido por Poramad Trivalairat e pesquisadores da Academia Real Chulabhorn e da Universidade Kasetsart. A escolha de Syrax para o nome da espécie ocorreu por características que, segundo os cientistas, aproximam o animal recém-descrito da dragoa fictícia.
Em "A Casa do Dragão", Syrax é retratada com coloração amarela, tamanho menor em comparação com outros dragões e produção de ovos em quantidade incomum. Os pesquisadores identificaram características correspondentes no lagarto encontrado na Tailândia.
A A. syrax apresenta coloração verde-amarelada, está entre as menores representantes conhecidas do gênero e produz ninhadas relativamente grandes em relação às dimensões do corpo. Os pesquisadores propuseram "Syrax mountain horned dragon" como nome comum em inglês e também apresentaram uma denominação em tailandês com o mesmo significado.
Características físicas também permitem diferenciar o animal de outras espécies do gênero. A A. syrax possui as menores escamas de crista no pescoço e nas costas já registradas entre espécies de Acanthosaura. O lagarto também apresenta porte corporal reduzido.
Outra diferença está na região dos olhos. Enquanto algumas espécies próximas possuem uma mancha preta ao redor do olho, a nova espécie não apresenta essa característica. Em seu lugar, os pesquisadores identificaram uma marca escura com formato semelhante ao de um colar.
As características físicas foram acompanhadas por testes genéticos. A análise de dois genes indicou que a A. syrax é geneticamente distinta da A. lepidogaster, considerada sua parente conhecida mais próxima, e das demais espécies reconhecidas do grupo.
Os registros disponíveis indicam que o lagarto ocupa uma área restrita de floresta em grandes altitudes. De acordo com os pesquisadores, o relevo acidentado da cadeia montanhosa cria uma separação natural entre populações. Essa distribuição limitada pode aumentar a exposição da espécie a alterações em seu habitat.
Os autores defendem maior proteção das florestas de altitude de Mae Wong e apontam a A. syrax como possível espécie-bandeira, termo usado para animais escolhidos para representar iniciativas de conservação de um ecossistema ou região.
Mae Wong também abriga outros animais raros citados pelos pesquisadores, entre eles a tartaruga-florestal-asiática, a tartaruga-de-folha-de-Oldham e o tigre-da-indochina.O estudo que descreve a Acanthosaura syrax foi publicado na revista científica de acesso aberto ZooKeys.