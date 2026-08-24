Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Tarcísio tem 52% e Haddad, 35%, no 1º turno

Governador consolida vantagem na busca pela reeleição impulsionado por eleitores de alta renda, enquanto disputa acirra na base da pirâmide

São Paulo: Tarcísio mantém vantagem sobre Haddad (Renato Pizzutto/Band/Flickr)

São Paulo: Tarcísio mantém vantagem sobre Haddad (Renato Pizzutto/Band/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 11h39.

Priorizar nos meus resultados Google

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue na liderança pela reeleição ao governo de São Paulo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 24. Segundo o levantamento, Tarcísio registra 52% das intenções de voto no primeiro turno.

O candidato Fernando Haddad (PT) aparece na segunda colocação com 35%. Entre os demais nomes testados, Vivian Mendes (UP) registra 1%, mesmo índice do grupo de outros candidatos, como Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir) e Vera Lúcia (PSTU), somados. Os votos brancos e nulos são 5%, e 6% não souberam responder.

Em um eventual segundo turno entre os dois principais candidatos no segundo turno, Tarcísio marca 54% contra 36% de Haddad. Neste cenário, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo também somam 5%. Já a parcela do eleitorado que não sabe ou não respondeu também registra 5%.

Avaliação e índices de rejeição

O desempenho eleitoral do atual governador reflete os números de avaliação do seu mandato. Segundo o levantamento, 63% dos paulistas aprovam a gestão de Tarcísio, enquanto 34% desaprovam e 3% não souberam opinar.

Na questão qualitativa, 42% consideram o governo ótimo ou bom, 33% regular e 24% avaliam como ruim ou péssimo.

No índice de rejeição múltipla, o petista Fernando Haddad é rejeitado por 38% dos entrevistados, seguido pelo atual governador, que enfrenta resistência de 31% do eleitorado.

Entre os candidatos de siglas menores, a Policial Edjane (Agir) tem 22% de rejeição, Carlos Machado (PCB) marca 21%, e Izadora Dias (PCO) e Vera Lúcia (PSTU) registram 20% cada, seguidas por Vivian Mendes, com 19%.

O raio-X do eleitorado paulista

A vantagem de Tarcísio é impulsionada pelos eleitores de maior poder aquisitivo. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o republicano chega a 62%, contra apenas 23% do adversário petista. Entre o eleitorado mais velho, com 60 anos ou mais, a vantagem também é expressiva, atingindo 60% contra 28% de Haddad.

O cenário mais competitivo para o candidato do PT concentra-se na base da pirâmide econômica. Na faixa de renda de até dois salários mínimos, Haddad pontua com 46% e o atual governador registra 42%. Já no recorte de gênero, a distância encolhe entre as mulheres em relação à amostra geral, com o republicano marcando 49% contra 39% do petista.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-01347/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisEstado de São Paulo
Próximo

Mais de Brasil

Moraes afirma que Mendonça foi seletivo ao derrubar sigilo parcial do caso Master

Vorcaro sabia antecipadamente de operação que o prendeu, diz PF; veja provas

Trabalhadores dos Correios entram em greve nacional por tempo indeterminado

Dark Horse, Fachin e quebra de sigilo: o que aconteceu nas últimas 24 horas

Mais na Exame

Brasil

Moraes afirma que Mendonça foi seletivo ao derrubar sigilo parcial do caso Master

Mercados

Caso Master reforça influência de corrida presidencial na bolsa

Negócios

Coca-Cola lança no Brasil a linha ZZ: ‘Somos o maior mercado da Coca-Cola Zero no mundo’, diz CEO

Marketing

Ser conhecido no Ocidente não significa ser relevante para o mundo