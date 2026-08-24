Real Time Big Data: Tarcísio tem 52% e Haddad, 35%, no 1º turno

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue na liderança pela reeleição ao governo de São Paulo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 24. Segundo o levantamento, Tarcísio registra 52% das intenções de voto no primeiro turno.

O candidato Fernando Haddad (PT) aparece na segunda colocação com 35%. Entre os demais nomes testados, Vivian Mendes (UP) registra 1%, mesmo índice do grupo de outros candidatos, como Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir) e Vera Lúcia (PSTU), somados. Os votos brancos e nulos são 5%, e 6% não souberam responder.

Em um eventual segundo turno entre os dois principais candidatos no segundo turno, Tarcísio marca 54% contra 36% de Haddad. Neste cenário, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo também somam 5%. Já a parcela do eleitorado que não sabe ou não respondeu também registra 5%.

Avaliação e índices de rejeição

O desempenho eleitoral do atual governador reflete os números de avaliação do seu mandato. Segundo o levantamento, 63% dos paulistas aprovam a gestão de Tarcísio, enquanto 34% desaprovam e 3% não souberam opinar.

Na questão qualitativa, 42% consideram o governo ótimo ou bom, 33% regular e 24% avaliam como ruim ou péssimo.

No índice de rejeição múltipla, o petista Fernando Haddad é rejeitado por 38% dos entrevistados, seguido pelo atual governador, que enfrenta resistência de 31% do eleitorado.

Entre os candidatos de siglas menores, a Policial Edjane (Agir) tem 22% de rejeição, Carlos Machado (PCB) marca 21%, e Izadora Dias (PCO) e Vera Lúcia (PSTU) registram 20% cada, seguidas por Vivian Mendes, com 19%.

O raio-X do eleitorado paulista

A vantagem de Tarcísio é impulsionada pelos eleitores de maior poder aquisitivo. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o republicano chega a 62%, contra apenas 23% do adversário petista. Entre o eleitorado mais velho, com 60 anos ou mais, a vantagem também é expressiva, atingindo 60% contra 28% de Haddad.

O cenário mais competitivo para o candidato do PT concentra-se na base da pirâmide econômica. Na faixa de renda de até dois salários mínimos, Haddad pontua com 46% e o atual governador registra 42%. Já no recorte de gênero, a distância encolhe entre as mulheres em relação à amostra geral, com o republicano marcando 49% contra 39% do petista.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-01347/2026.