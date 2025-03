Greve da CPTM: sindicato decide suspender paralisação e linhas vão operar normalmente nesta quarta

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB) decidiu em assembleia na noite desta terça-feira, 25, suspender a greve marcada para esta quarta-feira, 26.

Com a decisão da categoria, as linhas 11, 12 e 13 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar normalmente amanhã.

Os trabalhadores aprovaram a realização de uma manifestação na frente da sede da B3, a Bolsa de Valores, no dia 28 de março. A categoria se movimenta contra o leilão de concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Segundo a assessoria da entidade sindical, os trabalhadores decidiram acatar a sugestão do vice-presidente judicial do Tribunal Regional de Trabalho (TRT) da 2ª Região, desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto.

Na tarde desta terça, representantes do sindicato se reuniram em uma audiência de conciliação. A proposta foi por uma cláusula de paz para minimizar prejuízos à população diante de um serviço essencial".

Com a suspensão da paralisação, os empregados foram autorizados a fazer assembleias nas estações para conscientizar a população sobre as ameaças aos postos de trabalho que entendem haver com a concessão das linhas. Eles poderão utilizar vestimentas de cor preta nesses dias em forma de protesto.

Mais informações em instantes.