Governo Tarcísio abre consulta pública para trem intercidades que ligará São Paulo e Sorocaba

O governo do Estado de São Paulo abriu nesta quarta-feira, 30, a consulta pública do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para o Trem Intercidades Eixo Oeste (TIC Sorocaba), que prevê a concessão do serviço de transporte ferroviário de passageiros entre São Paulo e Sorocaba. A medida foi publicada no Diário Oficial.

A consulta pública é a fase em que o governo recebe sugestões e contribuições que possam aprimorar o projeto. Os documentos e as orientações para participação estarão disponíveis a partir de hoje em um data room, com acesso mediante solicitação pelo e-mail pppticeixooeste@sp.gov.br. Interessados devem informar nome completo, e-mail, CPF, instituição, telefone e cidade.

A consulta pública ficará aberta até o dia 2 de junho de 2025. A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) também deve promover audiências públicas sobre o projeto nos próximos meses.

A etapa representa um avanço do projeto. Após a consulta pública, o governo poderá publicar o edital e marcar a data do leilão. A previsão da gestão Tarcísio é que o certame ocorra até o fim do ano.

Este é o segundo projeto de Trem Intercidades do governo estadual. O TIC Campinas foi concedido em 2024.

Como será o Trem Intercidades SP e Sorocaba

Segundo o projeto, o TIC Sorocaba terá 100 km, com início na estação Água Branca, com paradas em cidades como São Roque e Sorocaba. O projeto tem custo estimado em R$ 10 bilhões.

O trajeto deverá ser realizado em 60 minutos e terá quatro novas estações. A projeção é 50 mil passageiros utilizem a nova linha por dia. Hoje, o deslocamento rodoviário entre São Paulo e Sorocaba tem duração de 1h50 de carro e 2h10 de ônibus.

Os desenhos disponibilizados até o momento preveem pontos de compartilhamento com a linha 8-Diamente, já administrava pela Via-Mobilidade.

Para diminuir as vantagens competitivas da concessionária da Linha 8, outra opção de traçado considera a construção de uma ferrovia completamente nova, com pouco compartilhamento de trechos com a linha na concedida.

Os detalhes, porém, podem mudar com o avanço do projeto.