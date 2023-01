Governo Lula: sete ministros assumem os postos nesta terça-feira

Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º, os ministros que compõem o novo governo começaram a assumir os postos na Esplanada. Estão marcadas para esta terça-feira, 3, sete cerimônias de transmissão de cargo em Brasília.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Nesta segunda-feira, 2, 18 ministros tomaram posse. No total, o governo Lula terá 37 ministros. Algumas cerimônias ainda não foram marcadas. Todas poderão ser assistidas ao vivo na TV Brasil e nas redes sociais dos ministérios.

Veja os ministros que tomarão posse na terça-feira, 3:

Silvio Almeida (Direitos Humanos) - 03/01 – 10h – Local: Ministério dos Direitos Humanos

Luiz Marinho (Trabalho) - 03/01 - 10h – Local: Auditório do Bloco F da Esplanada dos Ministérios

Renan Filho (Transportes) – 03/01 – 11h – Local: Auditório do Bloco R da Esplanada dos Ministérios

Cida Gonçalves (Mulheres) - 03/01 – 11h30 - Local: CCBB

Paulo Pimenta (SECOM) – 03/01 -15h – Local: Palácio do Planalto

Jader Filho (Cidades) – 03/01 – 17h- Local: Esplanada dos Ministérios, bloco E

Vinicius Marques (CGU) – 03/01 – 18h – Local: CCBB

Veja os ministros que tomaram posse até agora:

LEIA TAMBÉM: