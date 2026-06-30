Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo Lula retira subvenção de 35 centavos por litro de diesel

Subsídio para a gasolina também deve ser retirada após fim da Guerra do Irã, diz ministro da Fazenda

Os ministros do Pranejamento, Bruno Moretti (esq.), e da Fazenda, Dario Durigan, durante anúncio da retirada da subvenção ao diesel, nesta terça-feira, 30 (Washington Costa/Ministério da Fazenda)

Os ministros do Pranejamento, Bruno Moretti (esq.), e da Fazenda, Dario Durigan, durante anúncio da retirada da subvenção ao diesel, nesta terça-feira, 30 (Washington Costa/Ministério da Fazenda)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 30 de junho de 2026 às 16h58.

Última atualização em 30 de junho de 2026 às 17h17.

O governo federal vai retirar, a partir desta quarta-feira, 1, parte dos subsídios ao diesel editados para mitigar os efeitos econômicos da Guerra do Irã. Será retirada a subvenção de R$ 0,35 por litro de diesel e, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a equipe econômica avalia retirar gradualmente a subvenção restante ao diesel, de R$ 1,12 por litro, bem como a de R$ 0,44 por litro de gasolina.

Pelos cálculos do governo, a retirada da subvenção deve ter efeito neutro nos preços nas bombas dos postos no país, já que o preço internacional do petróleo está em queda após a trégua no conflito armado entre Estados Unidos, Israel e Irã. O barril do tipo Brent, referência internacional para o valor da commodity, fechou esta segunda-feira, 29, cotado a US$ 73,91. O barril chegou a ultrapassar a barreira de US$ 100 em meio à Guerra do Irã.

"Nosso compromisso é não manter preços artificiais, amortecer o custo da guerra e não ter impacto no país, de maneira a não prejudicar a nossa população. Por isso, a partir de amanhã vamos fazer, sempre com cuidado, a retirada da subvenção de R$ 0,34 por litro do diesel, já gerando efeito imediato", disse Durigan.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai fiscalizar os preços após a retirada dos subsídios para evitar que haja abuso em eventuais reajustes de preço, segundo o diretor-presidente do órgão, Artur Watt.

Também já cessaram a desoneração de PIS-Cofins sobre o diesel e a subvenção do governo aos estados para a redução do ICMS sobre o combustível.

Durigan e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmaram que os demais subsídios ao diesel e à gasolina devem ser retirados gradativamente. Também está na pauta uma revogação ou a redução de alíquotas do imposto à exportação de diesel, de acordo com o ministro da Fazenda.

"Está em avaliação (a retirada) da outra subvenção do diesel, que é de R$ 1,12 (por litro), e também, em especial, a subvenção de R$ 0,44 por litro da gasolina. Na da gasolina estamos fazendo avaliação e nos próximos dias vamos fazer uma retirada no mínimo gradual dos preços da gasolina", disse o ministro Durigan.

"Estamos olhando o comportamento dos agentes de mercado e entendemos que eles estão se adaptando às novas condições (após o fim do conflito). Portanto, podemos retirar as subvenções de 34 centavos, com uma previsão de neutralidade de preços. No caso da gasolina, é um debate que estamos concluindo, mas a gente espera que o mercado, cedendo um pouco do ponto de vista de preço, a gente retire a subvenção", ressaltou Bruno Moretti.

Moretti disse, ainda, que a retirada dos subsídios "atende à premissa do equilíbrio fiscal" e que a meta de superávit primário do governo, de R$ 34,3 bilhões "será perseguida e cumprida, sem pedir espaço adicional"

O ministro aifrmou também que o projeto de lei complementar (PLP) 114/2026, enviado pelo governo Lula ao Congresso para permitir que a redução de tributos federais sobre combustíveis seja compensada com o aumento extraordinário na arrecadação com royalties do petróleo, não deveria mais ser votado porque "não tem mais razão de ser" após o fim do conflito. A matéria está prevista para ser votada nesta terça-feira na Câmara. O ministro aifrmou estar "em diálogo" com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PE) para que o texto seja retirado de pauta.

Custos das medidas

Moretti afirmou que, até o mês de junho, as medidas do governo federal para mitigar os impactos da guerra no Oriente Médio tiveram um custo estimado em até R$ 16 bilhões. O ministro disse que parte dos custos ainda é uma projeção da ANP.

Cerca de R$ 7 bilhões já foram consumidos com as subvenções previstas na primeira medida provisória do governo. Além disso, o acordo do governo com os estados para subvencionar o diesel custou, até o momento, R$ 550 milhões, ainda segundo o ministro.

A subvenção ao preço do diesel tinha custo total de R$ 5,5 bilhões por mês, e a da gasolina, de R$ 1,3 bilhão por mês.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaImpostos

Mais de Brasil

Inmetro discute regulação de veículos elétricos em visita técnica à China

9 de julho é feriado? Veja quais estados adotam a data

Caiado deve anunciar Kassab como vice na chapa para disputa pela presidência

Massa de ar polar intensifica frio a partir de quinta; confira a previsão do tempo

Mais na Exame

Negócios

Vai abrir uma franquia? Veja seis pontos que você deve analisar antes de investir

Marketing

Treze anos após aposentadoria, Beckham ainda domina comerciais da Copa

Casual

On anuncia abertura de suas primeiras lojas no Brasil

Um conteúdo Bússola

Como passar de criador de conteúdo a CEO de um negócio duradouro