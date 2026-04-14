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Governo determina que distribuidoras informem margem de lucro em adesão à subvenção dos combustíveis

Segundo o ministro Alexandre Silveira, a medida pretende assegurar que os subsídios públicos aplicados na cadeia de combustíveis sejam efetivamente repassados ao consumidor final

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14h35.

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O Governo determinou que distribuidoras de combustíveis passem a informar semanalmente suas margens brutas de lucro na revenda aos postos. A medida foi anunciada nesta terça-feira, 14, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outros integrantes da equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa pretende assegurar que os subsídios públicos aplicados na cadeia de combustíveis sejam efetivamente repassados ao consumidor final. A regra se aplica às empresas que adquirirem óleo diesel e GLP com apoio financeiro do governo, dentro do novo modelo de intervenção no setor.

“As ações de fiscalização, as novas regras que foram criadas e o próprio anúncio das subvenções que estão em fase de implementação já estão conseguindo frear o aumento dos preços dos combustíveis no país. Mas, além disso, estamos criando outros mecanismos para impedir que um grupo pequeno de empresas aumente seu lucro de forma abusiva e prejudique toda a população”, explicou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Como deve funcionar?

A determinação inclui o envio de dados retroativos desde 22 de fevereiro e permanecerá válida enquanto durar o regime estabelecido pela Medida Provisória nº 1.349/2026.

As informações deverão ser encaminhadas à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que ficará responsável por disponibilizar os dados publicamente. Empresas que não cumprirem a exigência perderão acesso ao combustível subsidiado

O pacote prevê subvenções que podem chegar a R$ 1,52 por litro de diesel para importadores e R$ 1,12 para produtores nacionais, considerando a soma de incentivos anunciados ao longo de março

Subvenção ao diesel e ampliação do Gás Do Povo

O decreto também regulamenta incentivos ao Gás Liquefeito de Petróleo, com aporte estimado em R$ 330 milhões, equivalente a cerca de R$ 11 por botijão de 13 kg. Um segundo ato normativo define o processo de adesão dos estados ao subsídio do diesel importado, com prazo até quarta-feira, 22 de abril

O governo anunciou ainda ajustes no programa Gás do Povo. Em alguns estados, revendedores poderão receber até R$ 10 adicionais por unidade comercializada. A política atende famílias inscritas no Cadastro Único e alcança cerca de 50 milhões de pessoas

No monitoramento de preços, dados recentes da ANP indicam estabilidade no diesel e leve recuo na gasolina na comparação semanal. A leitura ocorre em paralelo ao reforço das ações de fiscalização conduzidas por órgãos federais e estaduais

As operações de controle já alcançaram mais de 8.200 postos e 378 distribuidoras fiscalizados desde março, com notificações que podem resultar em multas de até R$ 14 milhões, além de autuações específicas que podem atingir R$ 500 milhões em casos identificados pela ANP.

Garantia de abastecimento

O ministro Alexandre Silveira declarou que o abastecimento de combustíveis no Brasil está assegurado, mesmo diante do cenário internacional[/grifar], ao destacar a manutenção da segurança energética no país

“Quero dizer que o povo brasileiro pode ficar completamente tranquilo que não faltará combustível, mesmo com a gravidade da guerra. Os preços estão estáveis e nós continuaremos o combate firme e sem trégua a qualquer tipo de tentativa de crime contra economia popular”, disse o ministro.

A supervisão do mercado é conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, por meio da Sala de Monitoramento do Abastecimento, estrutura responsável por acompanhar a dinâmica entre oferta e demanda no país.

Para abril, o volume de diesel importado contratado supera em cerca de 25% a demanda nacional prevista, indicando margem de suprimento acima do necessário no período

Para maio, os contratos firmados seguem acima da demanda projetada, mantendo o cenário de oferta ampliada. A política de subvenção à importação de diesel tende a ampliar esse excedente e reforçar o equilíbrio do abastecimento, segundo as projeções do governo.

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