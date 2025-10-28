Conheça os novos protocolos de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Os protocolos de primeiros socorros para engasgo em bebês, crianças e adultos foram alterados neste mês.

A American Heart Association (AHA), entidade que define os protocolos seguidos mundialmente em primeiros socorros, mudou, em outubro, suas diretrizes oficiais para reanimação cardiopulmonar (RCP) e emergências cardiovasculares.

Antes, em caso de engasgos, o protocolo orientava começar diretamente pelas compressões abdominais, a chamada manobra de Heimlich. Agora, a manobra deve ser precedida de pancadas nas costas.

“À medida que a ciência continua a evoluir, é importante que continuemos a revisar novas pesquisas específicas para as questões científicas consideradas de maior importância clínica que afetam a forma como prestamos cuidados que salvam vidas”, afirma Ashish Panchal, presidente voluntário do Comitê Científico de Cuidados Cardiovasculares de Emergência da American Heart Association, em comunicado.

Desengasgo de bebês

Para bebês com menos de um ano, devem ser realizadas cinco pancadas nas costas seguidas por cinco compressões no peito com a palma da mão. Isso deve ser repetido até que o motivo do engasgo seja colocado para fora ou até a perda de consciência do bebê. Na diretriz anterior, de 2020, as compressões torácicas eram realizadas apenas com dois dedos (indicador e médio).

É preciso verificar se o bebê está realmente engasgado, se não consegue tossir, chorar, respirar, se muda de cor ou fica com o corpo mole.

Para realizar o desengasgo, o bebê deve estar apoiado de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo. Em seguida, deve-se dar cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas, e depois virar o bebê de barriga para cima e fazer cinco compressões torácicas no centro do peito.

A compressão não pode ser feita na parte do abdômen, pois isso pode causar lesões nos órgãos internos do bebê.

Crianças e adultos

Para crianças maiores de um ano e adultos, o protocolo começa verificando se há obstrução total, ausência de tosse, som ou respiração.

Só depois, a pessoa deve se posicionar atrás da vítima, levemente inclinado para frente, e dar cinco pancadas firmes nas costas com o calcanhar da mão.

Se o objeto não sair, é preciso realizar cinco compressões abdominais (manobra de Heimlich), fechar o punho e posicioná-lo acima do umbigo e abaixo do osso do peito. Em seguida, deve-se segurar o punho com a outra mão e comprimir com força para dentro e para cima, alternando as pancadas e compressões até que o objeto seja expelido.

Caso a vítima perca a consciência, é preciso deitá-la e fazer as compressões torácicas da reanimação cardiopulmonar (RCP), assim como chamar a emergência. A Associação incentiva todos a fazerem curso de RCP.