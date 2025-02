O novo foco da Nestlé: por que a gigante suíça está apostando em suplementos para grávidas?

A Nestlé tem suas raízes ligadas à nutrição infantil e tudo indica que essa área será uma das mais promissoras neste ano. Criada em 1867 pelo farmacêutico Henri Nestlé, a empresa nasceu com o desenvolvimento de uma fórmula inovadora para bebês que não podiam ser amamentados. O produto - que mais tarde daria origem à Farinha Láctea - salvou vidas e estabeleceu o compromisso da companhia com a nutrição, um pilar que segue norteando suas operações mais de 150 anos depois.

Hoje, a gigante suíça mantém um portfólio diversificado, que vai de leite e café a chocolates, biscoitos e sorvetes - mas a grande aposta para 2025 está na divisão de nutrição, um segmento que já se consolidou como o terceiro maior negócio da Nestlé no mundo. Com marcas como Nan e Ninho, essa linha representou 18% das vendas globais da empresa, gerando um faturamento de 16 bilhões de francos suíços em 2023. Além disso, a divisão inclui suplementos para gestantes, como os da marca Materna. Para fortalecer a presença nesse mercado, a Nestlé está preparando uma nova campanha global para apresentar novos produtos, que incluem fórmulas enriquecidas com fibras e nutrientes desenvolvidos para a recuperação das mulheres que estão passando por diferentes fases da gestação.

"Quando internalizamos a operação de Materna, em 2023, da Pfizer, investimos fortemente em estudos clínicos para aprimorar as fórmulas. Agora, estamos ampliando nosso portfólio para oferecer soluções ainda mais completas para a saúde materna", afirma Serena Aboutboul, líder global de Nutrição da Nestlé, brasileira que entrou na companhia como estagiária há mais de 20 anos e hoje trabalha na sede da Suíça.

Em 2024, a linha Materna teve um crescimento de 49% nas vendas em comparação ao ano anterior, o que estimulou a Nestlé a investir mais na linha, conta Aboutboul. “O portfólio de produtos desta linha saltará de 4, em 2024, para 11 em 2025, demostrando o nosso compromisso com a saúde da mulher”.

O investimento nas mulheres e na pesquisa

O que justifica o sucesso da Materna no Brasil tem muita relação com o momento atual das mulheres no mercado de trabalho, conta a executiva global da Nestlé. Segundo ela, a linha marca foi desenvolvida pensando na realidade das mulheres contemporâneas, especialmente aquelas que conciliam a carreira com a maternidade.

“A saúde da mulher ainda é uma área com pouco investimento global em pesquisa e desenvolvimento. Quando olhamos para o mercado, vemos muitos produtos focados no bebê, mas poucas soluções realmente voltadas para a mulher que está gestando ou acabou de se tornar mãe”, diz a executiva global da Nestlé, que reforça que houve um aumento na procura por suplementação personalizada entre mulheres que desejam uma gestação saudável pós-pandemia.

“O mercado mundial de suplementos para mulheres como um todo teve um pico durante a pandemia e, logo no ano seguinte (2021), apresentou um bom desempenho. Atualmente, o mercado de suplementos maternos segue em crescimento. Ao comparar 2024 com 2023, houve um aumento de 10%”, diz Aboutboul.

Considerando o aumento da demanda, a Nestlé investiu mais de 1,7 bilhão em francos suíços em desenvolvimento e pesquisa - e uma das apostas foi a linha Materna.

A importância do Brasil para o negócio global

A escolha do Brasil para lançar a campanha "Eu Desejo" reflete a importância do mercado brasileiro para a Nestlé.

“O Brasil é um país estruturado para receber inovações e engajado na discussão sobre a saúde da mulher", diz Aboutboul. “Além disso, é o terceiro maior mercado da empresa no mundo, e é considerado como o motor de crescimento na América Latina”.

Em termos de faturamento, na América Latina as vendas da Nestlé cresceram em 2023, alcançando uma receita de 12,2 bilhões de francos suíços, o que representa um crescimento de 3,2% em relação ao ano anterior.