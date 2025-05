Gripe aviária: funcionário de granja com sintomas de gripe está em isolamento

O funcionário da granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária na sexta-feira, 16, apresentou sintomas gripais e está em isolamento domiciliar. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) nesta terça-feira, 20.

Segundo a nota, o funcionário teve contato com aves doentes. Desde a última sexta-feira, a Secretaria informa que trabalhadores da granja de Montenegro e do Zoológico de Sapucaia do Sul estão sendo monitorados para identificação de sinais e sintomas de gripe aviária, como sugere os protocolos estabelecidos para vigilância da doença.

A equipe médica que atendeu o trabalhador coletou amostras, que foram encaminhadas ao laboratório de referência nacional para vírus respiratórios da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O resultado é esperado ainda nesta semana.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) afirmou, em comunicado nesta terça-feira, que o risco de infecção por gripe aviária em humanos é considerado baixo:

“A transmissão ocorre predominantemente em pessoas com contato próximo e frequente com aves ou mamíferos infectados, vivos ou mortos. A doença não é transmitida pelo consumo de alimentos bem cozidos ou preparados adequadamente, e a transmissão entre pessoas é extremamente limitada”, diz a nota.

Segundo a SES, a partir da confirmação de infecção em animais, pessoas que tiveram contato próximo com esses animais passam a ser monitoradas por um período de 10 dias, desde que estejam assintomáticas.

“Para que um caso humano seja oficialmente considerado suspeito, é necessário que haja, simultaneamente, evidência clínica (presença de sintomas) e epidemiológica. Isso inclui exposição a animais infectados ou a seus restos mortais”, afirma a Secretaria.