Samsung premia sete projetos de inovação de escolas públicas

A Samsung anunciou os vencedores da 12ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de cidadania corporativa que incentiva estudantes e professores da rede pública a desenvolverem soluções inovadoras para demandas da sociedade.

O grande vencedor foi o projeto BabaçuTech, do Instituto Estadual do Maranhão, em São Luís. A segunda posição ficou com o projeto Efeito de Extratos Vegetais em Aedes aegypti, de Goiás, enquanto o terceiro lugar foi conquistado pelo Ecoluz Trap, do Pará.

A edição de 2025 registrou aumento de 28% no número de iniciativas inscritas e de 72% na participação de professores em comparação com o ano anterior. A presença feminina também cresceu, com 111% mais professoras e 10% mais alunas envolvidas.

O júri composto por representantes da Samsung e Cenpec também concedeu menção honrosa ao ArapainaAtivo, da Escola Estadual José Mota, em Manacapuru (AM), reconhecendo seu potencial transformador na área da saúde.

Na categoria Júri Popular, que recebeu votos do público entre 19 e 28 de novembro, três projetos se destacaram: Apollo SPX, de Cuité (PB); Bioconcreto, de São Paulo do Potengi (RN); e Painéis Ecológicos, de Mãe do Rio (PA). "Impactamos a vida de jovens estudantes em diferentes regiões do Brasil, e estamos celebrando um momento especial para reconhecer o esforço em desenvolver um trabalho científico que transforma a realidade de suas comunidades", afirmou Helvio Kanamaru, Diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, durante a cerimônia de premiação.

Para Beatriz Cortese, diretora executiva do Cenpec, o programa também celebra um intenso processo de formação. "As etapas de mentoria foram fundamentais para amadurecer as propostas e aumentar o engajamento dos estudantes", destacou.

Impacto global do programa

Desde 2014 no Brasil, o programa já envolveu mais de 185 mil alunos, 42 mil professores e 8 mil escolas públicas. Neste ano, ofereceu mais de 2.500 horas de capacitação por meio de webinars, workshops e mentorias em cinco estados brasileiros.

Os vencedores nacionais receberam TVs Samsung para suas escolas, além de troféus e placas comemorativas. O primeiro lugar também foi premiado com notebooks, o segundo com tablets e o terceiro com smartwatches para todos os alunos das equipes. Já os três projetos do Júri Popular ganharam fones de ouvido sem fio e TVs para as escolas.

O Solve for Tomorrow está presente em mais de 60 países e, na América Latina, já alcançou mais de 354 mil alunos e professores de escolas públicas em 22 países.

Conheça os vencedores

BabaçuTech (1º lugar): Forno solar de baixo custo, feito com materiais reciclados, para secar o mesocarpo do coco babaçu e auxiliar quebradeiras de coco na produção de farinha e azeite.

Efeito de Extratos Vegetais em Aedes aegypti (2º lugar): Larvicida natural à base de saboneteira e cravo-da-índia que eliminou 100% das larvas do mosquito da dengue em testes, substituindo produtos tóxicos.

Ecoluz Trap (3º lugar): Armadilha de baixo custo feita com materiais reciclados (lata de leite, tampas de garrafa e cooler de computador) para eliminar mosquitos vetores de doenças.

Apollo SPX: Foguete reutilizável que distribui sementes nativas da caatinga para reflorestar o semiárido. Atinge 3 km de altura e custa R$ 700.

Bioconcreto: Material sustentável que substitui cimento por cinza de castanha de caju, usado em pisos e decoração.

Painéis Ecológicos: Painéis acústicos feitos de cascas de mandioca e ovos para reduzir ruídos e ajudar estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).