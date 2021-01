Governo de SP adianta reclassificação e deve endurecer quarentena nesta sexta (15)

O governador João Doria informou que, na próxima sexta-feira (15), o estado de São Paulo passará por uma nova reclassificação do seu plano de enfrentamento à pandemia, que define as restrições da quarentena em todo o estado. “A reclassificação terá como referência estudos que estão sendo finalizados pelo Centro de Contingência da Covid-19”, disse o governador em coletiva de imprensa na tarde desta quarta (13).

Na última semana, o governo paulista alterou os critérios do Plano São Paulo, dificultando a progressão de fases. Também colocou quatro regiões na fase laranja, com restrições mais severas que a amarela, em que se encontra o restante do estado. Desde sexta (8), para se manterem na fase amarela (que dá mais liberdade para a operação do comércio e serviços), as regiões devem registar uma taxa de ocupação de leitos de UTI de até 70% – acima disso, passa a vigorar a fase laranja, com restrições mais severas.

Na última segunda (11), as taxas de ocupação dos leitos de UTI eram de 66,7% na Grande São Paulo e 65,1% no Estado, mas os números devem subir ainda mais nos próximos dias. A tendência de alta, que deve alcançar um pico por volta do dia 20, é um reflexo das aglomerações registradas nas comemorações de Natal e Ano Novo.

Antes do Natal, o Centro de Contingência da Covid-19 do estado de São Paulo chegou a emitir uma carta se mostrando preocupado com as aglomerações das festas de fim de ano.

No período de festas, o governo de São Paulo decidiu deixar por poucos dias a quarentena mais restrita em todas as regiões. O objetivo do governo estadual foi frear o avanço da covid-19, que registou um aumento de 68% nos casos da doença no mês de dezembro. Mas os números apontam que a estratégia não se mostrou eficaz.

Regras da quarentena válida nas regiões que estão na fase 3 amarela

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e salões de beleza é de 40%, por no máximo 10 horas por dia, até as 22 horas. Antes os shoppings e comércio podiam abrir por 12 horas.

Bares podem funcionar até as 20 horas.

Restaurantes podem funcionar até as 22 horas, mas o serviço de bebida alcoólica precisa ser encerrado até 20 horas.

Eventos com público em pé estão proibidos. Só são permitidos eventos com pessoas sentadas e capacidade de 40%. É necessária a venda antecipada de ingressos.

Nas academias a capacidade máxima é de 40%.

Os parques continuam abertos.

Regras da quarentena válida nas regiões que estão na fase 2 laranja