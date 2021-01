Governo de SP muda regras da quarentena, mas mantém comércio aberto

O governo de São Paulo decidiu, nesta sexta-feira, 8, mudar algumas regras da quarentena no estado para deixar a mudança para fases mais difícil. Com isso, colocou 13 regiões na fase 3 amarela, e outras quatro regiões na fase 2 laranja. A escala vai de 1 vermelha – a mais restrita – até a 5 azul. A quarentena tem validade até dia 5 de fevereiro.

Isso significa que 90% da população do estado está na fase 3 amarela da quarentena, e 10% ficaram na fase 2 laranja. Na fase 3 amarela, o comércio pode abrir com 40% da capacidade, com algumas especificações de horário, sendo mais restrito no período noturno (veja abaixo).

A Grande São Paulo está nesta fase 3 amarela desde o começo de dezembro, e só teve alteração no horário máximo de abertura do comércio e de shoppings, que passou de 12 horas para 10 horas por dia. Ficaram na fase 2 laranja as regiões de Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Registro, estas três últimas retrocederam e ficaram com atividades mais restritas.

As mudanças nos critérios de classificação impactam principalmente os índices de uma região. Entre as novidades está na taxa de ocupação de leitos de UTI. Uma região vai para a fase 2 laranja, por exemplo, assim que atingir 70% de taxa de ocupação de leitos de UTI, antes era 75%.

A quarentena estava prevista para ser alterada no estado na quinta-feira, 7, mas o governador João Doria (PSDB) decidiu adiar a atualização por conta do anúncio de eficácia de 78% da vacina do Butantan/Sinovac em casos leves da doença nos testes realizados no Brasil.

A decisão de deixar mais rígida a quarentena ocorre uma semana depois das festas de fim de ano, período em que diversos especialistas de saúde alertaram sobre aglomerações e que o resultado seria uma explosão de casos. O tempo de manifestação dos sintomas de covid-19 logo após o contato com o vírus se dá em até 14 dias, por isso, os números devem subir ainda mais nos próximos dias.

O estado São Paulo tem um total de 1.528.952 casos confirmados e 48.029 mortes causadas pela covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. A média diária de novos casos está em 7.552 e se mantém neste patamar desde o começo de dezembro. Somente nos últimos três dias, os casos confirmados ficaram acima de 12.000, número comparado ao pico da doença no estado, no meio de 2020.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 63% no estado e em 65% na Grande São Paulo. Todo o estado tem um total de 5.000 pessoas internadas em leitos de UTI.

Antes do Natal, o Centro de Contingência da Covid-19 do estado de São Paulo chegou a emitir uma carta se mostrando preocupado com as aglomerações das festas de fim de ano.

No período de festas, o governo de São Paulo decidiu deixar por poucos dias a quarentena mais restrita em todas as regiões. O objetivo do governo estadual foi frear o avanço da covid-19, que registou um aumento de 68% nos casos da doença no mês de dezembro. Mas os números apontam que a estratégia não se mostrou eficaz.

A Grande São Paulo está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 65%. A média diária de internações (somando enfermaria e UTI) está em 758 uma das mais altas desde o começo de novembro. A média de casos está em 2.889, quase o dobro do registrado há dois meses.

Em algumas regiões do interior os dados são mais preocupantes. Em Sorocaba, a ocupação de leitos de UTI está com 74%, e a média diária de novas internações é de 56, valor que se mantém há um mês e é similar ao registrado no pico, em julho. Somente na quinta-feira, 7, foram registradas 70 internações, um dos mais altos números desde o início da pandemia.

Regras da quarentena válida nas regiões que estão na fase 3 amarela

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e salões de beleza é de 40%, por no máximo 10 horas por dia, até as 22 horas. Antes os shoppings e comércio podiam abrir por 12 horas.

Bares podem funcionar até as 20 horas.

Restaurantes podem funcionar até as 22 horas, mas o serviço de bebida alcoólica precisa ser encerrado até 20 horas.

Eventos com público em pé estão proibidos. Só são permitidos eventos com pessoas sentadas e capacidade de 40%. É necessária a venda antecipada de ingressos.

Nas academias a capacidade máxima é de 40%.

Os parques continuam abertos.

Regras da quarentena válida nas regiões que estão na fase 2 laranja