Brasil tem 1.224 mortes por covid-19 em 24h, maior número desde agosto

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 30, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 193.940 óbitos e 7.619.970 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.224 vítimas e 55.853 testes reagentes para o coronavírus. É a maior confirmação de mortes no período de um dia desde agosto.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 668. A média de casos está em 36.185.

SP registra aumento de 68% nos casos

O estado de São Paulo registrou um aumento de 68% nos casos da covid-19 no mês de dezembro. Em relação aos óbitos, o crescimento foi de 57% em comparação aos 30 dias do mês de novembro.

Em nota, o governo do estado informou que o total de casos acumulados da doença é de 1.452.078 e o de óbitos é de 46.477. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,2% na Grande São Paulo e 61,4% no estado.

Assim como aconteceu durante o Natal, todo o estado de SP entrará na fase vermelha do Plano São Paulo a partir da sexta-feira (nos dias 1, 2 e 3 de janeiro). No período, apenas os serviços essenciais podem funcionar.

O Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, órgão ligado ao governo paulista, e a Sociedade Paulista de Infectologia divulgaram notas manifestando preocupação com o aumento de casos e mortes pela covid-19 neste fim de ano.

